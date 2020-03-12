中国儿科医生助力伊朗同行抗击疫情

伊朗国家通讯社（IRNA）：据三湘都市报报道，目前，中国新冠肺炎疫情在持续缓解中，但伊朗等国家疫情处在快速发展阶段。为帮助伊朗同行抗击疫情，湖南省人民医院儿童医学中心主任钟礼立教授向伊朗设拉子大学医学部儿科主任Ashkan教授传授抗疫经验，并将该院发热门诊筛查流程及儿童医学中心诊疗方案等抗疫相关文件、资料译成英文，无私分享给伊朗同行。

Ashkan教授与钟礼立教授同为亚洲儿童呼吸病介入学会（APIPA）第一届理事会副理事长，曾受邀来湖南省人民医院讲学，对有着“三湘第一儿科”之称的该院儿童医学中心给予高度赞扬。

在此次与钟礼立主任针对新冠疫情的网络交流中，Ashkan教授表示，由于设备、人员等医疗条件有限，伊朗目前疫情形势不容乐观，而中国已经成功控制了疫情的发展，为伊朗及其他国家抗击疫情提供了可借鉴的成功经验。

Ashkan教授同时表示，钟礼立主任带领的湖南省人民医院儿童医学中心团队在此次疫情防控中行动迅速、措施得力，希望借鉴该中心在新冠肺炎预防、控制、治疗以及危重症患者护理方面的经验，帮助伊朗赢得时间，战胜疫情。

最后，Ashkan教授感谢钟礼立主任的无私分享，并诚挚邀请钟主任及其团队共同参与编写关于新冠肺炎的国际共识，为儿童新冠肺炎提供权威的诊疗方案。钟礼立主任欣然答应，并表示愿意为此做出中国儿科医生的贡献。