哈梅内伊要求伊朗军队成立“医疗卫生总部”应对疫情

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）昨日（12号）命令伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军(Mohammad Bagheri)成立“医疗卫生总部”，加强国家抗击新冠肺炎疫情的工作。

他当天向伊朗武装力量总参谋长下达命令，要求伊朗武装力量成立“医疗卫生总部”。

伊朗最高领袖指出，伊朗军队抗击疫情的工作应在“医疗卫生总部”的指挥下进行，并与政府和卫生部门充分合作。

阿亚图拉·哈梅内伊在命令中写道，“医疗卫生总部”应提供必要的服务，除实施治疗和创建医疗中心外，还应为遏止病毒传播发挥作用。

他表示，此次新冠肺炎疫情中伊朗武装力量面对“生物防御战的挑战”的可能性，伊朗武装力量有必要设立卫生和治疗中心，并在其框架内提供服务，应对疫情。成立“医疗卫生总部”可以发挥武装力量在生物防御作战方面的优势。

伊朗最高领袖还感谢了伊朗武装力量为遏制新冠疫情所提供的服务，并表示伊朗武装力量还需要继续加大在这一领域的努力。

伊朗卫生部12日宣布，截至当天上午，该国新增新冠肺炎确诊病例1075例，累计确诊10075例，其中死亡429例，治愈3276例。