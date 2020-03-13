中国驻伊朗大使在伊通社网发表题目为《中伊是患难与共、守望相助的好伙伴》的署名文章

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社（伊通社）发署名文章，题目是《中伊是患难与共、守望相助的好伙伴》。全文如下

2020年伊始，新冠肺炎疫情来势汹汹，中国和伊朗都面临疫情严重挑战。两国相互支持，同舟共济，写下了两国友谊的新篇章。

在中国国家主席习近平亲自指挥、亲自部署下，中国政府迅速建立起联防联控的举国机制，14亿中国人民团结一心，投身到这场没有硝烟的战斗之中。中国充分发挥制度优势，果断采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过不懈努力，中国疫情防控工作已取得阶段性成效。我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，在抓实抓细防控工作的同时，采取一系列政策举措，逐步恢复生产生活秩序，努力确保实现今年经济社会发展目标任务。世界卫生组织总干事谭德塞博士多次赞赏中国抗疫举措，称其树立了应对疫情爆发的新标杆，并表示中国强有力的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，为全球疫情防控赢得了时间。

中方秉持人类命运共同体理念，既对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，本着公开、透明和负责任的态度加强国际防疫合作。疫情发生后，中国主动限制了中国公民赴海外旅游，及时加强了边境检疫等防控措施。中方及时向世卫组织及相关国家和地区通报疫情信息，第一时间分享新冠病毒基因序列等信息。我们与一些国际组织和疫情高发或卫生体系脆弱的国家建立起密切的技术层面沟通机制，分享信息，提供防控和诊疗等技术支持。中国政府还决定向世卫组织捐款2000万美元，以实际行动支持世卫组织在抗击疫情的国际行动中更好地发挥协调作用。中国也越来越多地对遭受疫情冲击的国家、特别是公共卫生体系薄弱的发展中国家提供物资和技术支持。

在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，伊朗外长扎里夫先生率先公开声援中方，伊方并向中国提供了医疗物资援助。一位生活在武汉的伊朗小伙子主动放弃了乘包机回国的机会，与中国同事一起，为战斗在抗疫第一线的医护人员制作并赠送咖啡。伊各界人士通过各种方式为中国加油，带给我们温暖和力量。

中国人说，“滴水之恩当涌泉相报”。伊朗的疫情同样牵动着亿万中国人民的心。尽管中国国内医疗物资需求仍很紧张，但中方毫不迟疑地向伊朗伸出援手。中国政府、红十字会、地方政府、企业以及驻伊朗大使馆和在伊中资企业纷纷以各种渠道、各种方式紧急向伊方提供各类医疗物资援助，包括新冠病毒核酸检测试剂盒、呼吸机、防护服、口罩等等。多家出版社向伊朗同行捐赠新冠肺炎防治读物版权。许多中国普通民众踊跃献爱心，短短24小时内，伊朗驻华使馆便收到中国民众捐款近400万元人民币，还有不少企业和个人将多方筹措的防疫物资专程送到伊驻华使领馆。

中国人民的声援和支持源源不断。很多中国孩子拍摄短视频并上传到网上，用稚嫩的波斯语高喊“伊朗加油”，表达对伊抗疫成功的祝愿和对伊人民的问候。中伊两国志愿者成立了抗疫互助小组，每天搜集中国关于疫情的科普文章，制作短视频并配上波斯文字幕，在社交媒体上推送给伊朗民众，架起了一座携手抗疫的信息桥梁。中国上海有个女孩曾和家人来伊朗旅行，伊朗民众的热情好客给她留下了深刻印象，她用自己的压岁钱买了一些礼物送给伊朗的小朋友们。一对中国老夫妇相互搀扶来到伊驻华使馆门前，向伊使馆官员捐出了自己的积蓄。伊驻华使馆微博的评论区被大量来自中国网民的声援和支持填满，其中一条称赞中伊友好的帖文获得了1.1万条评论、8.4万次点赞。

中国积极同伊方分享抗疫经验。中方新冠肺炎诊疗方案已更新至第七版，每版都在第一时间提供给伊方参考。中国红十字会紧急派遣志愿专家团来到伊朗，连日来他们积极工作，同伊卫生部、疾控中心、红新月会、科研院校等机构和伊方专家深入交流疫情防控举措，访问德黑兰的定点医院，与伊方分享流行病学研究和临床诊断治疗等经验，并深入社区，指导公共防疫。

疫情没有国界，疾病没有孤岛，病毒是我们共同的敌人。在全球共同抗击新冠肺炎疫情时，我们需要事实而非恐惧，需要科学而非谣言，需要团结而非污名化。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。我们遗憾地看到，在各国抗击疫情的关键时刻，美国仍在毫无根据地指责中国信息不透明，而美国持续对伊朗施加单边制裁无异于雪上加霜。我们期待国际社会加强协调，为维护人类健康福祉而一起努力。中国将继续本着公开、透明、负责任的态度，同包括伊朗在内的各国加强沟通合作，共同应对疫情。中方也将根据伊方需要，在力所能及范围内提供更多物资援助和技术支持，与伊方共渡难关。

中伊两国在历史上一直是好朋友、好伙伴。在这场抗疫斗争中，双方彰显患难与共、守望相助的诚挚情谊。当疫情的寒冬过去，中伊合作也必将迎来春暖花开的美好明天。