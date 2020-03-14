中国外交部称北京市向德黑兰等四个城市捐赠防疫物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，中国外交部发言人耿爽在3月13日外交部例行记者会上，就北京市对外援助问题答记者问。

问：我们看到报道，北京市已经宣布向首尔、东京、横滨、德黑兰捐赠防疫物资。你是否了解这些物资何时到位？

答：昨天，北京市外办负责人在新冠疫情防控工作新闻发布会上已经介绍了有关情况。

据我了解，近段时间，北京市一直就抗击新冠肺炎疫情同首尔、东京、横滨、德黑兰等友好城市保持着密切沟通。当前，这些城市面临着疫情防控的巨大挑战，出现部分防控物资紧张的情况。对此，北京市感同身受，决定在保证本市防控需要的前提下，向上述四个城市捐赠防疫物资，为他们抗击疫情贡献一份力量。经向北京市方面了解，向德黑兰捐赠的防疫物资已经通过伊朗驻华使馆转交，向其他三座城市捐赠的物资也已经备齐，将于近日陆续启运。

这里我想指出，病毒是人类的共同敌人，疫情没有国界。北京市向有关外国城市捐赠防疫物资是中国地方政府对外提供抗疫援助的一个缩影。近来，上海、山东、浙江、江西、吉林、安徽、江苏、河南等地方政府也都通过各自的友城等渠道对外提供了防疫物资支持。中方愿在继续全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，向有需要的国家提供力所能及的帮助。