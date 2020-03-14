伊朗外交部在社交媒体发文 感谢中国援助

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部在社交媒体发文称，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）赞扬中国政府和人民对伊朗抗击新冠肺炎疫情的帮助，包括向伊朗捐赠核酸试剂检测盒以及医疗设备。

同日，伊朗外交部发言人穆萨维表示，伊发生新冠肺炎疫情以来，伊外交部积极争取友好国家政府和人民以及国际组织的自愿捐赠，并协调将其转运至伊朗。

他说，中国政府和人民向伊捐赠了包括新冠病毒检测试剂盒、口罩、防护服、呼吸机、测温仪、防护镜、防护面罩和有关药物在内的大量物资，伊方感谢中国政府和人民的慷慨捐助。

最近中国外交部发言人表示，近段时间，北京市一直就抗击新冠肺炎疫情同首尔、东京、横滨、德黑兰等友好城市保持着密切沟通。当前，这些城市面临着疫情防控的巨大挑战，出现部分防控物资紧张的情况。对此，北京市感同身受，决定在保证本市防控需要的前提下，向上述四个城市捐赠防疫物资，为他们抗击疫情贡献一份力量。经向北京市方面了解，向德黑兰捐赠的防疫物资已经通过伊朗驻华使馆转交，向其他三座城市捐赠的物资也已经备齐，将于近日陆续启运。

这里我想指出，病毒是人类的共同敌人，疫情没有国界。北京市向有关外国城市捐赠防疫物资是中国地方政府对外提供抗疫援助的一个缩影。近来，上海、山东、浙江、江西、吉林、安徽、江苏、河南等地方政府也都通过各自的友城等渠道对外提供了防疫物资支持。中方愿在继续全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，向有需要的国家提供力所能及的帮助。

13日，伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自12日中午至13日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例1289例，新增死亡病例85例。伊境内累计确诊11364例，累计死亡514例，累计治愈3529例。

贾汉普尔说，1289例新增确诊病例中德黑兰省303例、库姆省42例、吉兰省71例、伊斯法罕省110例、厄尔布尔士省6例、马赞德兰省192例、中央省48例、加兹温省12例、塞姆南省38例、古列斯坦省21例、拉扎维霍拉桑省110例、法尔斯省33例、洛雷斯坦省25例、东阿塞拜疆省97例、胡泽斯坦省15例、亚兹德省46例、赞詹省20例、库尔德斯坦省9例、阿尔达比勒省15例、克尔曼沙省15例、克尔曼省12例、哈马丹省10例、锡斯坦俾路支斯坦省2例、霍尔木兹甘省4例、南霍拉桑省0例、北霍拉桑省0例、伊拉姆省8例、西阿塞拜疆省25例、恰马哈勒巴赫蒂亚里省0例、布什尔省0例、科吉卢耶博韦艾哈迈德省0例。