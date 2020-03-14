伊朗致信联合国：为抗击疫情 必须解除美国制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周四要求美国立即停止“经济恐怖主义活动”，取消针对伊朗的制裁，称制裁使伊朗出口石油越来越困难，几乎无法进口药品和医疗设备，包括筛查和治疗新冠肺炎患者。

伊朗外长扎里夫在给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中说，美国的制裁也使数千伊朗人滞留国外，并严重中断了与欧洲的航空联系。

他说，“当务之急”是美国政府立即停止对伊朗人民的“经济恐怖主义活动”，并取消对伊朗实施的所有制裁。

扎里夫说：“为此，联合国及其会员国必须与伊朗人民一道，要求美国政府放弃对伊朗的恶意和徒劳做法。”

联合国发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）说，秘书长古特雷斯对伊朗爆发的新冠病毒“深表关切”，联合国正在提供支持。

杜加里克说，联合国秘书长也非常清楚“药品和医疗设备的短缺使控制伊朗疫情变得更加困难，他呼吁所有会员在这一关键时刻为伊朗提供便利和支持”。

伊朗外长扎里夫在信中还说，美国政府的“最大施压”措施“就像病毒扩散一样，正在杀死我们最脆弱的公民”，这是“不合理的”。信中还说，“美国还胆敢教训我们应该如何遏制新冠病毒，尽管美国自己本身显然就无法控制病毒”。

扎里夫严厉批评美国“欺凌他人，迫使他们不与伊朗进行原本合法的贸易”，并说，即使可以找到外国供应商，获得所需物品，但美国航运、金融和银行制裁使这种贸易无法持续进行，这违反了2015年安理会决议和国际人道主义法，“相当于危害人类罪”。

扎里夫甚至在新冠病毒爆发之前就曾表示，一些国家的“不作为”导致从欧洲进口的所有医药用品（从医用消毒剂到呼吸器）的总额和数量都减少了。

“其他国家在争论如何控制病毒的传播，他们的经济受到影响，人们为此感到恐惧。与此同时，我们的人民不仅没有充足的医疗设备和用品，还遭受着这种影响的痛苦。”

扎里夫表示，“在新冠肺炎疫情爆发之前，美国经济恐怖主义曾通过其他方式摧毁了许多家庭，但伊朗爆发新冠病毒以来，情况更糟了。”