中国国家主席习近平：中方愿同伊方加强抗疫合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国国家主席习近平日前致电伊朗总统鲁哈尼，就近期伊朗发生新冠肺炎疫情，代表中国政府和中国人民，向伊朗政府和人民表示诚挚慰问。

习近平在慰问电中强调，中伊是全面战略伙伴，两国人民传统友好。伊朗政府和人民为中国抗击疫情提供了真诚友善的支持和帮助。

习近平表示，为帮助伊朗抗击疫情，中方向伊方提供了一批抗疫物资，派出了志愿卫生专家团队。

他说，中方愿同伊方加强抗疫合作，并继续向伊方提供力所能及的帮助。相信伊朗政府和人民一定能打赢这场疫情防控战。