2020年3月15日 上午9:58
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鲁哈尼称受美制裁同时伊朗对新冠病毒疫情采取的措施令人自豪

鲁哈尼称受美制裁同时伊朗对新冠病毒疫情采取的措施令人自豪

伊通社（IRNA）德黑兰 03月15电 伊朗总统说，尽管受到美国极限施压政策和不人道的制裁，但伊朗政府在对抗新冠病毒的能力和行动与其他国家相比是让人感到自豪的。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰共和国总统办公厅消息，昨日鲁哈尼为追踪、协调和支持伊朗全国针对新冠病毒的行动，与其办公室成员、总统顾问和各领域副总统进行了会面。

他阐述伊朗在制裁情况下与新冠病毒进行对抗并说，世界上没有哪个国家能在顶着巨大压力并被制裁的情况下，有能力应付目前覆盖全世界的广泛爆发的新冠病毒疫情？

鲁哈尼说，世上所有国家现在都在小心翼翼地全力应对新冠病毒肺炎，但伊朗的条件跟其他所有国家不同，他说，尽管情况不同，但是事实上我们现在所采取的措施是值得认可的。

伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周四要求美国立即停止“经济恐怖主义活动”，取消针对伊朗的制裁，称制裁使伊朗出口石油越来越困难，几乎无法进口药品和医疗设备，包括筛查和治疗新冠肺炎患者。

伊朗外长扎里夫在给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中说，美国的制裁也使数千伊朗人滞留国外，并严重中断了与欧洲的航空联系。

他说，“当务之急”是美国政府立即停止对伊朗人民的“经济恐怖主义活动”，并取消对伊朗实施的所有制裁。

扎里夫说：“为此，联合国及其会员国必须与伊朗人民一道，要求美国政府放弃对伊朗的恶意和徒劳做法。”

联合国发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）说，秘书长古特雷斯对伊朗爆发的新冠病毒“深表关切”，联合国正在提供支持。

杜加里克说，联合国秘书长也非常清楚“药品和医疗设备的短缺使控制伊朗疫情变得更加困难，他呼吁所有会员在这一关键时刻为伊朗提供便利和支持”。

伊朗外长扎里夫在信中还说，美国政府的“最大施压”措施“就像病毒扩散一样，正在杀死我们最脆弱的公民”，这是“不合理的”。信中还说，“美国还胆敢教训我们应该如何遏制新冠病毒，尽管美国自己本身显然就无法控制病毒”。

扎里夫严厉批评美国“欺凌他人，迫使他们不与伊朗进行原本合法的贸易”，并说，即使可以找到外国供应商，获得所需物品，但美国航运、金融和银行制裁使这种贸易无法持续进行，这违反了2015年安理会决议和国际人道主义法，“相当于危害人类罪”。

扎里夫甚至在新冠病毒爆发之前就曾表示，一些国家的“不作为”导致从欧洲进口的所有医药用品（从医用消毒剂到呼吸器）的总额和数量都减少了。

“其他国家在争论如何控制病毒的传播，他们的经济受到影响，人们为此感到恐惧。与此同时，我们的人民不仅没有充足的医疗设备和用品，还遭受着这种影响的痛苦。”

扎里夫表示，“在新冠肺炎疫情爆发之前，美国经济恐怖主义曾通过其他方式摧毁了许多家庭，但伊朗爆发新冠病毒以来，情况更糟了。”

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