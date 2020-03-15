中国媒体：借鉴中国 少走弯路 中国经验助力伊朗抗击疫情取得实效

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国中央广播电视台报道，2月29日，中国红十字会志愿专家团抵达伊朗，协同伊朗共同抗击新冠肺炎疫情。连日来，专家团就伊朗的疫情防控、医疗体系面临的难题、临床诊疗的经验等方面同伊朗相关部门进行了积极有效的沟通，向伊朗分享了中国抗击疫情的经验。

中国红十字会志愿专家团领队周小杭向记者介绍了同伊方的合作交流。他表示，目前伊朗政府实施的“居家隔离”、“旅游禁令”以及“取消包括新年讲话在内的等一系列大型集会”的措施，都是积极借鉴了中国防疫的宝贵经验。

此外，包括军队在内的伊朗各部门协同合作，在全国多地建立“中东版”方舱医院的举措，也符合中国总结出的“联防联控、群防群控”经验。专家团从中国携带的一批国产核酸检测试剂，经过伊朗权威的巴斯德研究所平行试验后，获得了伊方的充分肯定并已经广泛地分发和使用，为伊朗的新冠病毒检测提供帮助。

中国红十字会志愿专家团领队 周小杭：此次我们来到伊朗一个很重要的目标就是分享中国经验。目前我们很高兴地看到，中国经验在伊朗，由伊朗的同仁们因地制宜结合自己的国情，进行相应采纳并且做出了很有实效的举措。我觉得这样的举措是我们特别乐于看到的，也是我们此行的一个非常重要的目的。我们希望通过我们持续的工作，能够更好地协助伊朗方面共同抗击疫情。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔在采访中对中国向伊朗提供帮助表达感谢。

伊朗卫生部发言人 贾汉普尔：最近，有抗击新冠病毒疫情经验的中国专家团的到来，与我们的专家分享中国的研究、经验以及发现，这对我们来说是十分宝贵的。特别是在现在这样的情况下，或许分享中国经验，比给我们医疗设备和物资更加重要。我们需要从中国的研究成果中学习，少走弯路。