前11个月伊朗石油产品销售无视美国制裁迅速增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗霍尔木兹甘（Hormozgan）和航海事局局长在接受伊通社采访的同时，介绍了关于伊朗前11个月的石油产品销售情况，他说，在此期间，有7.7919万吨石油从此港口过境，意味着增长率是100%。

安拉莫拉德·阿菲菲普洱（Allahmorad Afifipowr）讲到，在此期间，该港口的石油沿海运输量为1552.4358万吨，其增长率达2.4%。

他还谈到沙希德·拉贾伊（Shehid Rajaee）港石油产品的装卸情况，在此期间，还有2416.7808万吨石油产品在此港口装卸，其增长率是5.5%。

沙希德·拉贾伊（Shehid Rajaee）港经济特区在谈到关于非石油货物的装卸情况时表示，同期，沙希德·拉贾伊（Shehid Rajaee）港经济特区的石油和非石油货物装卸量是7096.1万吨，与去年同期相比增长了3.7%。

他宣布非石油货物的转运量为4679.3383万吨，他说，在此期间，非石油出口量达3118.3262万吨。

阿菲菲普洱(Afifipowr）还指出，从该港口出口运输到其他地区港口的非石油转运货物运输总量为335.4万吨，其增长率为21%。

他宣布了这段时期的非石油货物沿海运输量为24.8万吨。并补充说，除此之外，沿海运输量达329.8万吨，788.7794万吨此类货物进入了沙希德·拉贾伊（Shehid Rajaee）港。

3900艘船舶进入该港口，其增长率为16%。

霍尔木兹甘和航海事局局长表示，从今年1月到今年12月初，3939艘浮动船在沙希德·拉贾伊（Shehid Rajaee）港靠岸，与去年同期相比，增长了16.4%。

阿菲菲普洱(Afifipowr）表示，该港口的入港船舶总数为3000艘，有99艘船舶超过千吨（增长9.4%），有840艘船舶是千吨一下（增长52%）。

沙希德·拉贾伊（Shahid Rajaee）港口位于霍尔木兹甘省中部阿巴斯港以西23公里处，有40个支柱和18个龙门起重机。

该港口是伊朗最大、装备最齐全的集装箱港口，为全国80%以上的船用集装箱提供了支持。