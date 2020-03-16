中国外交部：美国制裁影响伊朗抗疫，是雪上加霜、落井下石

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，3月16日，中国外交部发言人耿爽主持例行记者会。

有记者提问，据报道，伊朗总统鲁哈尼日前谴责美国对伊朗持续制裁严重妨碍伊朗抗击新冠肺炎疫情的努力，称美做法是对伊朗人民的集体处罚。他说，美国对伊朗制裁在不到两年的时间里已给伊朗经济造成约2000亿美元的损失。鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。中方对此有何评论？

耿爽指出，当前是伊朗政府和人民抗击新冠肺炎疫情的关键时期，如此时持续对伊朗施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神，严重影响伊方抗击疫情，也严重影响联合国及其他国际组织对伊朗开展人道主义援助。

中国外交部发言人表示，中方敦促有关国家立即解除对伊朗的相关制裁，避免进一步干扰伊朗防控疫情努力，防止对伊朗经济和基本民生造成进一步伤害。

耿爽表示，中方正密切关注伊朗新冠肺炎疫情发展，与伊方保持密切沟通。我们向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并派出志愿卫生专家团队，帮助伊朗抗击疫情。

他说，我们将继续根据伊方的需要，在力所能及范围内提供援助。我们也呼吁国际社会同伊方加强防疫合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。

前日伊朗总统鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。

鲁哈尼在信中说，在与新冠病毒搏斗的同时，伊朗还要面对“两年来源于美国政府的大范围非法制裁、极限施压政策及系统性政府阻挠行为的严重妨碍”，不到两年内，美国制裁已经给伊朗经济造成约2000亿美元直接损失。

鲁哈尼指出，在新冠病毒成为伊朗人民、中东地区人民乃至各国人民共同面对的威胁之际，美国对伊朗实施的制裁不仅非法和违背联合国安理会决议，而且是不道德和不人道的，不仅是对伊朗人民的集体惩罚，也是对全人类的集体惩罚。

鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国“非法和不人道的霸凌”，“不要让不公正的美国对伊朗制裁影响抗击致命病毒的战斗”。

当天，伊朗外长扎里夫在推特上宣布，鲁哈尼在写给一些国领导人的信中表示，美国的制裁严重阻碍了伊朗抗击疫情的努力，敦促他国解除对伊朗的制裁。

“让一个恶霸杀害无辜的人是不道德的。” 扎里夫还写道，病毒不对因政治、地理而做区别对待，我们也不应该。

伊朗最近宣布已经向国际货币基金组织(IMF) 寻求约50亿美元的紧急援助。

伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周四（13日）要求美国立即停止“经济恐怖主义活动”，取消针对伊朗的制裁，称制裁使伊朗出口石油越来越困难，几乎无法进口药品和医疗设备，包括筛查和治疗新冠肺炎患者。

伊朗外长扎里夫在给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中说，美国的制裁也使数千伊朗人滞留国外，并严重中断了与欧洲的航空联系。

他说，“当务之急”是美国政府立即停止对伊朗人民的“经济恐怖主义活动”，并取消对伊朗实施的所有制裁。

扎里夫说：“为此，联合国及其会员国必须与伊朗人民一道，要求美国政府放弃对伊朗的恶意和徒劳做法。”

联合国发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）说，秘书长古特雷斯对伊朗爆发的新冠病毒“深表关切”，联合国正在提供支持。