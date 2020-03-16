湖南一家企业跨越6000公里支援伊朗“战疫”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据湖南日报报道，"嘟……"3月3日19时，湖南安邦制药有限公司董事长陈飞豹接到一个来自伊朗驻华大使馆的电话。电话里，伊朗驻华大使馆第一参赞阿敏·埃斯梅埃扎德满是焦急，他希望寄送一些安邦制药生产的银黄清肺胶囊去伊朗支援"抗疫"。

2019年，银黄清肺胶囊作为中国第一个中成药进入巴基斯坦，时任中国驻巴基斯坦大使馆文化领事的徐志杰是见证人之一。如今任中国驻伊朗大使馆文化处负责人的徐志杰得知，在湖南省中医药管理局印发的《湖南省新型冠状病毒感染的肺炎中医药诊疗方案（试行第三版）》中，银黄清肺胶囊是一味推荐使用的中成药。

在徐志杰的"牵线搭桥"下，伊朗驻华大使馆第一参赞拨通了安邦制药董事长陈飞豹的电话。

伊朗疫情形势严峻，时间就是生命。挂断电话后，陈飞豹立即部署了解捐赠流程、手续，并推进相关协调、对接事项。

当晚，安邦制药与伊朗驻华大使馆工作人员、伊朗卫生部相关官员交流了近4个小时后，三方达成共识：常规情况下，伊朗卫生部对于境外药品捐赠需要各种文书、文件并需要经历复杂的流程，将花费7到10天时间才能履行完全部程序；而鉴于当前防疫工作的紧急状态，伊朗决定一切从简，支持药品捐赠与各项手续同时进行。

共识达成已是3月4日凌晨，安邦制药工作人员马不停蹄，准备产品英文版简介、用药指导说明书、捐赠意向书；对内走流程跑手续，对外不间断与伊朗驻华大使馆人员沟通……各部门通力协作，一直奋战到3月4日中午。

考虑药品从湖南浏阳工厂发货到北京，最快也要3月4日晚上才能到，为了与时间抢速度，安邦制药临时决定在北京地区各客户手上紧急调集药品。

然而，这个时候北京地区很多医药公司客户尚未正常营业，且药品存储点距伊朗驻华大使馆很远，安邦制药工作人员便分头行动：有人把先拿到的部分药品送到大使馆，办理捐赠手续等事宜；其他人多方联系医药货运公司进行配送。

经各方合力，安邦制药累计调集了总计3600盒、价值超过15万元的银黄清肺胶囊。根据安排，3000盒捐赠给伊朗卫生部，600盒捐赠给中国驻伊朗大使馆。

3月4日14时39分，满载药品的货车抵达伊朗驻华大使馆，短暂停留后又飞速开往北京首都国际机场货运楼，"乘坐"马汉航空救援专线飞往伊朗。

这批药品飞越千山万水，在当地时间3月5日8时，到达距离长沙6000公里之外的伊朗首都德黑兰。