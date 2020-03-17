伊朗非原油出口大幅增加

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗宣布，尽管受国际制裁，但国家经济仍在迅速发展，与上年度相比，非原油产品出口增幅超过17%。

伊朗海关统计的数字显示，本年度(2019年3月20日开始)国家非原油产品出口量为1.25亿吨，价值385亿多美元，与上年度相比增长了17.61%。

报道称，在此期间，货物进口增幅也很大，达到3200万吨，价值400多亿美元。报道特别指出，未来一年这一发展趋势将会持续。

昨日伊朗布什尔省及海关总署署长宣布，在今年的前11个月（伊日历），该省海关总出口了2230万吨非石油货物。

贝赫鲁兹·加尔贝吉（Behrouz Gharebigi）补充道，布什尔省不包括天然气凝析油出口的价值总额约71.51亿美元，比去年同期增长20%。

他说，在此期间，全省海关出口包括天然气凝析油在内的货物重量约2319万吨，价值约79.77亿美元。

加尔贝吉（Gharebigi）继续说，布什尔省海关的出口的主要商品包括石化产品、天然气凝析油、矿物、水产、蔬菜和家禽。

他说，该省的大部分货物出口到中国、阿拉伯联合酋长国、特别行政区、印度、韩国、卡塔尔、巴基斯坦、巴西、土耳其和马来西亚。

布什尔省海关关长和海关总署署长说，在此期间，从布什尔省海关进口到该国的货物约43.5万吨，价值10.92亿美金。

加尔贝吉（Gharebigi）提到，从该省海关进口的货物包括汽车轮胎、香蕉、黄油、红茶、汽车配件、配件、自动门配件、工业阀门和大米。

他指出，布什尔省海关进口的产品，大多数原自中国、阿拉伯联合酋长国、印度、菲律宾、新西兰、德国、斯里兰卡、韩国、意大利和西班牙。