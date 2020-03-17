风雨同舟 中国铁路职工自组“爱心车队”运输支援伊朗防疫物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，日前，中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心党员职工王森林带着4辆越野车赶往合肥美迪普医疗卫生用品有限公司，他此行的任务是运输1000件防护服、5000双隔离靴套等疫情防控物资至顺丰速运公司，并办理相关手续，通过快递发往伊朗驻华大使馆，经大使馆转运至伊朗国内支援新冠肺炎疫情防控。

据了解，该批物资是安徽省仁爱公益基金会筹措支援伊朗疫情防控的专项物资，需尽快发往伊朗。合肥货运中心王森林在得知该批物资需从工厂通过汽车短驳运输至快递公司后，便发动自己所在的车友会，组织了4辆越野车义务运输该批物资，有力确保物资运转衔接有序，预计该批物资3月18日将由伊朗驻华大使馆包机转运至伊朗，送至医护人员手中。

“只要国家需要我们，我们的“爱心车队”就会一直在路上，将爱心传递下去。”王森林说，“我带着车队朋友都加入了安徽省仁爱公益基金会，合力保障基金会疫情防控物资运输。”

据悉，王森林发动车友会中数十辆越野车多次承担了安徽仁爱公益基金会及相关单位的物资运输，免费为“疫”线送去温暖。2月20日，王森林的“爱心车队”将爱心人士捐助的200个护目镜和1500个口罩送达合肥市交警支队；2月21日，组织15辆越野车承担50000只口罩、2000件隔离服、120套防护服、280台烘干机等疫情防控物资，从安徽省红十字会至铁路合肥北站物流基地的公路短驳运输，该批物资是安徽省红十字会和安徽省国资委紧急筹措定向支援安徽援鄂医疗队和黄石市的医护人员，经铁路运输当晚抵达武汉等。

“虽然辛苦，但我们心里很充实。”王森林和他的车友们说道，“希望伊朗等国家也能尽快控制住疫情”。截至目前，王森林和他的车友们已承担运送防疫物资运输保障任务40余次，其中支援武汉物资运输5次，共运输了价值200余万元的防护服、口罩、医疗器械等各类防疫物资。