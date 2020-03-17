沪上川商捐22万只口罩 助伊朗抗疫

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新民晚报报道，昨天，上海市四川商会向伊朗捐赠口罩仪式，在伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事馆举行。上海市四川商会执行会长钟映松、秘书长周国平，伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事馆总领事拉马赞·帕尔瓦兹，贸易文化副领事阿萨杜拉·卡维，经济副领事阿赫马德·阿里·萨塔尔万德等出席。此次上海市四川商会共向伊朗捐赠了22万只口罩，其中包括2万只一次性医用口罩、20万只KN90标准防护口罩，总价值约50万元。

中国新冠疫情爆发时，伊朗除了外长第一个公开声援外，还在第一时间向中国捐助了100万只口罩和相关抗疫物资。2008年四川汶川地震时，伊朗第一时间捐助驰援。上海市四川商会了解到，伊朗目前疫情较严重，医疗物资明显匮乏，决定在力所能及的情况下，给伊朗人民以援助，帮助伊朗人民抗击疫情。

3月3日，上海市四川商会主要负责人发起并经商会决策委决定，发出了《上海市四川商会向伊朗捐赠口罩的倡议》，得到了广大会员的响应。大家踊跃在爱心接龙里写上自己捐赠的口罩数量，在短短2天内，就筹集到购买22万只口罩的捐款，总计参与捐赠的会员达110人。捐赠数量达到预定目标后，仍有许多会员表示愿意捐赠。

此次捐赠口罩是商会联系到国药新产（上海）科技有限公司以成本价购买的。当厂家得知是用于捐赠伊朗的，便从产品质量、包装、交货期等方面都加强把关，确保川商爱心落实，体现中国制造的水准。

在捐赠仪式上，拉马赞·帕尔瓦兹表示，非常感谢上海市四川商会在伊朗最困难的时刻提供非常及时的援助。“商会捐赠的这些物资对我们来说非常有价值，这向我们也向世界表达，中国人民与伊朗人民的心是紧紧连在一起的。我们这段时间，收到了来自中国各行各业的捐赠，让我们看到了中伊两国人民是紧紧团结在一起的。”他说，这22万只口罩将于本周四运往伊朗，通过伊朗卫生部门分发到急需的单位和社区，用于伊朗人民抗击新型冠状病毒疫情。

上海市四川商会执行会长钟映松表示，上海市四川商会非常感激伊朗人民在中国最需要帮助的时候提供支持，中国有句话叫“患难见真情”，“这些物资表达着我们的心意和对伊朗人民的友情。相信经过伊朗人民的团结努力，一定会很快战胜疫情，让我们一起加油！”