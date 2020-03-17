守望相助 中国科大附一院两名专家赴伊朗协助疫情防控

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，为支持伊朗开展疫情防控工作，受中国红十字总会委派，在安徽省红十字会支持下，3月14日，中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)西区检验科副主任技师李明、呼吸与危重症医学科主治医师王东升分别从合肥和武汉出发，加入中国红十字会志愿专家团队飞赴伊朗，支援伊朗抗击新冠肺炎疫情。李明、王东升将在广州机场汇合，于14日晚飞赴伊朗首都德黑兰。

3月14日凌晨，中国科大附一院(安徽省立医院)接到中国红十字会紧急通知，要求增派人员参加援助伊朗志愿专家团队。

李明是中国科学技术大学附属第一医院西区(安徽省肿瘤医院)检验科主任，副主任技师，博士，擅长肿瘤的个体化诊断和早期筛查，目前兼任中华医学会检验医学分会全国青年委员、安徽省检验医师分会青年委员会副主任委员等。2009年和2011年，李明参与了甲流和禽流感的相关检测工作，在感染性疾病的核酸检测和实验室生物安全管理方面积累了丰富的工作经验。新冠疫情爆发以来，他多次向医院请战到一线工作。疫情没有国界，李明表示：“会抓紧时间了解伊朗的情况，根据红十字会的统一安排，发挥专长，不辱使命，为伊朗疫情防控做出贡献。”

王东升是中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)呼吸与危重症科主治医师，硕士研究生，目前主要从事感染、慢阻肺及呼吸危重症相关专业领域研究。作为科研骨干，王东升参与了由魏海明教授和徐晓玲教授牵头开展的托珠单抗免疫治疗方案的临床研究工作。2月25日起，王东升作为专家组成员跟随中国科大附一院党委书记刘同柱一直在武汉14家定点医院开展该方案的推广和指导工作。前期临床探索性治疗数据显示，托珠单抗免疫治疗方案在阻止新冠肺炎从轻型到重型，从重型到危重型进展方面发挥了作用，也得到国家卫健委及中国红十字会的高度重视，进入国家诊疗方案。

王东升说，抗击新冠肺炎疫情，作为呼吸专业一员理应冲在最前线，科室的同事也一直都在医院发热门诊、感染病院隔离病房和武汉战疫一线奋战。此次在武汉紧急接到赶赴伊朗支援的任务，王东升觉得担子很重，但也很有信心，“我一定克服困难，在做好个人防护的同时加倍努力，与国内专家前辈保持密切沟通，将‘中国诊疗方案’用于伊朗患者救治，为伊朗的抗疫工作贡献中国力量、科大力量。”

据悉，为助力抗疫、帮助两位专家更好地与伊朗当地同行沟通交流，科大讯飞公司专门为两人配备了翻译机并指导使用。