伊朗国足明星为北部吉兰人民打击疫情提供援助

伊朗国家通讯社（IRNA）：吉兰省足球协会公关关系办公室负责人在接受伊通社（IRNA）记者采访时说，在继伊朗国足明星阿里·卡里米（Ali Karimi）给吉兰人民打击疫情提供援助后，吉兰省的另一著名人物，国家足球运动员塞耶德·贾拉勒·侯赛尼（Seyed Jalal Hosseini）也向吉兰人民送去了自己的援助。

阿利雷扎·瓦哈比（Alireza Wahabi）补充说，由塞耶德·贾拉勒·侯赛尼（Sayyed Jalal Hosseini）资助的大约2,000个包裹已经到达他的出生地安扎利港市，准备好之后将其放置在分发队列中。

他接着说，这些物品包括30台带有大量消毒剂的电机喷雾器、健康和口服补给包，供每户每天和每周食用。

吉兰省足球协会公共关系部负责人说，此外，医院的物资，包括口罩、防护服、一次医疗用品，由其它项目的队长、前国家运动员和水手资助。

前国家足球队队长塞耶德·贾拉勒·侯赛尼（Sayyed Jalal Hosseini）和安扎利港前水手队长，目前在德黑兰波斯波利斯队效力，并作为该球队队长出场。

拥有薪水的拉什特前足球队老板兼总经理阿里·卡里米（Ali Karimi）向吉兰省运送了卫生援助，将援助物资送往吉兰大学，人道主义援助在日冕期间使用一段时间。

在此之前，拉什特塞皮如德（Sepidrood ）足球队的负责人兼前任主教练吉兰人阿里·卡里米（Ali Karimi）向吉兰省捐助了一批物资，这批物资被分配到吉兰省医科大学，这些人道主义援助将被用来抗击新冠病毒。