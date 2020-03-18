中国已派4支队伍驰援海外，助意大利、伊朗、伊拉克抗击疫情

伊朗国家通讯社（IRNA）：据澎湃新闻报道，连日来境外新冠肺炎确诊病例数量快速攀升。3月11日，世卫组织宣布新冠肺炎已具有“大流行病”（pandemic）特征。

据媒体消息，世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告，截至欧洲中部时间3月16日上午10时（北京时间17时），中国以外共151个国家和地区确诊新冠肺炎86434例（新增13874例），死亡共计3388例（新增848例）。

全球进入战“疫”时间。3月12日，外交部发言人耿爽主持例行记者会时强调，病毒是人类共同的敌人，疫情没有国界。中方将同世界各国同舟共济、共克时艰，为夺取全球抗疫的最终胜利贡献中国力量和中国智慧，与各方一道在抗击疫情的过程中推动构建人类命运共同体。

澎湃新闻梳理发现，自2月29日以来，我国已陆续派出4支专家队伍，分别帮助伊朗、伊拉克、意大利抗击疫情。4支队伍的组成人员中，除去中国红十字会、国家卫健委、中国疾控中心的相关负责人或专家，还包括来自上海、广东、四川、安徽和浙江等省份的医疗专家等相关人员。

中国已派出两支抗疫医疗专家组援助意大利

截至目前，境外国家中意大利疫情形势最为严峻。据新华社消息，意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利3月16日说，截至当地时间当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至27980例，累计死亡病例升至2158例，另有2749人治愈。

而截至3月17日，中国已派出两支抗疫医疗专家组助意大利应对疫情。

3月12日，由国家卫健委和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行9人携31吨医疗物资抵达罗马，驰援意大利抗击新冠肺炎疫情。这是继支援伊朗、伊拉克之后，中国派出的第三支专家团队。据中央广播电视总台中国之声消息，上述医疗物资中有治疗重症的医疗设备、防护设备、药物等，还有珍贵的血浆。

澎湃新闻记者梳理发现，专家组一行9人分别为：中国红十字会副会长孙硕鹏，国家卫健委国际合作司欧美处处长陆明，中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）副所长肖宁，中国血液制品专家、国药中国生物副总裁杨汇川；其中四川派出5人，分别为四川大学华西医院呼吸与危重症医学科主任梁宗安，华西医院重症医学科小儿ICU护士长唐梦琳，四川省疾控中心微生物所副所长童文彬，四川大学外国语学院讲师吉晋，中国红十字会成都救灾备灾中心主任秦小利。

3月17日，浙江又组建一支12人组成的抗疫医疗专家组协助意大利应对疫情。

据浙江新闻客户端3月17日消息，受国家派遣，浙江组建中国抗疫医疗专家组共12人赴意大利协助应对疫情，将于3月18日自上海浦东机场出发赴意大利米兰。专家组12人由浙江大学医学院附属第一医院、省中医院、省疾控中心、省立同德医院的重症医学科、呼吸内科、感染病科、中医内科、检验科、传染病防治等专业的专家组成。浙江省新冠肺炎医疗救治专家组组长、浙江大学医学院附属第一医院常务副院长、传染病专家、主任医师裘云庆任专家组组长。

上述消息还提到，专家组随行携带一批由浙江省捐赠、当地急需的医疗救治物品，包括呼吸机、监护仪、双通道输液泵等ICU装备各30套，便携式彩超2套，实验室检测试剂6万人份，还有一批防护物资、常用药品等共计9吨。加上前期已运抵意大利的26.4吨防疫物品，浙江累计共有35.4吨物资支援当地抗疫。

3月7日，一支抗疫志愿专家团队飞赴巴格达

据央视新闻客户端消息，当地时间3月16日，伊拉克卫生部发布声明称，目前伊拉克确诊病例总数为133例，其中10人死亡，32人治愈。

3月7日，中国红十字会总会派出志愿专家团队从广州出发飞赴巴格达，支援伊拉克新冠肺炎疫情防控工作。这支志愿专家团队共7人，其中中国疾控中心专家1人，广东派出5人，上海一企业派出1人。

此前据央视新闻客户端消息，当地时间3月7日夜间，应伊拉克方面要求，中国红十字会总会派遣的志愿专家团队一行7人乘坐伊拉克交通部提供的总理专机，顺利抵达巴格达国际机场。

澎湃新闻记者梳理发现，专家团队的7名成员分别为：领队——广东省红十字会社会赈济部副部长陶中权，中国疾控中心专家韩孟杰，钟南山院士团队骨干力量、广州医科大学附属第一医院重症医学科副主任医师徐永昊，广州医科大学附属第一医院放射科主任医师陈淮，中山大学达安基因股份有限公司技术服务总监杨鸿辉，广东外语外贸大学阿拉伯语专业教师艾河旭，及上海联影医疗科技有限公司资深临床培训专家1名。

据新华社消息，中国红十字总会此次向伊拉克捐赠了一套实验室设备，包括两台PCR仪以及5万份核酸检测试剂，将帮助伊拉克大大提升检测能力，实现早检测、早隔离、早诊断、早治疗，尽量把疫情在早期控制住。

另据中国红十字会官网消息，当地时间３月12日，中国红十字会赴伊拉克志愿专家团队在中国驻伊拉克大使馆协助下，分赴巴格达医学城和中资企业营地，实地与医学城医院交流工作，指导中资企业疫情防控工作。在医学城医院，志愿专家团专家走访了该医院急诊大楼放射科，就新冠病毒病例检测及救治、院感防治、病例筛查等，与医院进行深入交流，并就该院ＰＣＲ实验室改建提出了指导意见。专家组经过认真讨论，建议伊方建设方舱医院，加强疫情防控和病人救治。在驻伊中资企业营地，志愿专家团专家以现场讲座方式，为企业员工详细讲解了新冠肺炎疫情防控常识，实地指导企业完善疫情防控预案和具体措施。

2月29日，一支抗疫志愿专家团队驰援伊朗

伊朗疫情形势十分严峻，在全球现有确诊病例数排名靠前。据新华视点微博消息，伊朗卫生部3月16日宣布，截至当天中午，伊朗新增新冠肺炎确诊病例1053例，累计病例增至14991例，其中853例死亡，累计治愈4996例。

2月29日，由中国红十字会派出、上海市红十字会组建的5人志愿专家团前往伊朗，帮助伊方抗击新冠肺炎疫情。这也是近日中国红十字会派出援助境外国家抗击新冠肺炎疫情的首支志愿专家团队。3月14日凌晨，安徽省红十字会又接到中国红十字会通知，增派两人参加赴伊朗的志愿专家团队。

由此中国红十字会派出援助伊朗的志愿专家团队共7人，其中中国疾控中心专家1名，上海派出4人，安徽派出2人。澎湃新闻记者梳理发现，这7人分别为：领队——上海市红十字会赈济救护部部长周小杭，中国疾病预防控制中心研究员（世界卫生组织伊朗考察组中方专家）马学军，上海市疾病预防控制中心主任医师吴寰宇，上海市公共卫生临床中心主任医师钱志平，上海市人民政府外事办公室工作人员凌翔，以及中国红十字会总会增派的两位医疗专家——中国科学技术大学附属第一医院西区检验科主任李明博士和中国科学技术大学附属第一医院呼吸科主治医师王东升。

据人民网3月14日消息，根据安排，王东升和李明两人计划工作时间为3月14日至3月29日（在境外停留16天）。两人将协助伊朗方面准确使用中方捐赠药品并及时监测疗效。

专家团队抵达伊朗后，积极推广中国经验，助力伊朗防控疫情。据新华社3月9日消息，中国红十字会派出的志愿医疗专家团队几位专家接受专访时表示，目前伊朗的检测标准和中国国内相同，用的大部分检测试剂盒来自中国。

世界卫生组织和中国红十字会在伊朗积极推广中国经验，得到了世卫组织的认可和伊朗卫生部的支持。全民动员、居家隔离、全面对疑似患者进行筛查和检测、集中救治等措施已经应用于伊朗新冠肺炎防控。