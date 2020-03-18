伊朗从中国购买大量医疗物资运抵德黑兰，包括口罩体温计等

伊朗国家通讯社（IRNA）：这些从中国购买的中国口罩、体温计和病号服等医用物资17日在德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场卸货。

这批运抵的医疗物资包括2000万个三层（医用）口罩、300万个N95口罩、1万个体温计和200万件病号服。

塔斯尼姆通讯社称，中国已向伊朗免费赠送了两万套新冠病毒检测试剂盒。

根据伊朗卫生部统计，截至目前，该国死于新冠肺炎的人数已上升至853人，确诊病例总数达14991例。此外，伊朗已有至少5000名新冠肺炎患者治愈康复。