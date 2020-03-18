分甘共苦——伊朗各界运动员捐款援助疫情灾区

伊朗国家通讯社（IRNA）：在过去的几天中，前国家自由职业队员，奥林匹克金牌、银牌获以及世界银牌获得者卡米尔·卡塞米（Kamil Qasemi），和世界冠军和奥运冠军拉苏尔·哈德姆（Rasul Khadem）在吉兰省一些城市的医院中向大家分发口罩、手套和消毒剂等物资。

卡米尔·加塞米（Kamil Qasemi）在自己的网页上写道，当我想去吉兰时，一些考虑到吉兰省的城市，特别是该省东部城市新冠病毒疫情的状况的人，阻止我去这些城疫情严重的城市。老实说，我也考虑过这个问题。但不管是开玩笑还是认真点来说，这是个关于生命的问题，该病毒能夺人生命。后来我想如果我在当利益受到威胁时，而选择放弃，那么我永远不会尝到付出所带来的生活享受。最终，我去了吉兰，而我也没能为那里的人们做什么特殊的事儿，但是，我战胜了自己，我不想只看我自己。

这些物品是按大众捐款筹集的，由于吉兰省的各个医院卫生用品短缺，因此都发放到了医院。

这些来自世界冠军和奥运会冠军的帮助，也受到了世界摔跤联盟组织的关注。 该组织在其个人页面上粘贴了卡米尔·卡塞米（Kamil Qasemi）和拉索尔·卡德姆（Rasool Khadem）的照片并写道：“奥运冠军兼世界摔跤田径委员会成员卡米尔·卡塞米（Kamil Qasemi）以及奥运冠军拉索尔·卡德姆（Rasool Khadem），访问了吉兰省的一些城市，并对那里的医生和护士提供了抗击新冠病毒所需的医疗物资。”

不久前，世界金牌获得者和奥运会铜牌获得者哈桑·拉希米（Hassan Rahimi）在德黑兰南部和人民中间分发了一些医疗健康用品。 我们国家的摔跤英雄号召慈善机构和人民群众筹集物资，帮助在伊朗和巴基斯坦边境村庄里的一些无助的人。

哈桑·拉希米（Hassan Rahimi）在此方面说，如今，你们所有人都卷入新冠病毒的风波，我们希望每个人都身体健康，由于我们已承诺将所有物资捐助给无助的人，因此我们来到最困难的东南部地区，并分发了这些物资。