中国老朋友自发向伊朗捐赠抗疫物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视台报道，发起这场捐赠活动的是中国前驻伊朗经济商务参赞路长金。自伊朗发生疫情后，路长金一直关注着那里疫情的发展，思考着如何能为伊朗做些事情。他说：“武汉疫情最严重的时候，伊朗毫不犹豫地给予我们道义上的支持，给我们捐献了数百万只口罩。作为伊朗人的老朋友，我们的心是连在一起的。”

在当天的捐赠仪式上，伊朗驻华大使穆罕默德克沙瓦尔兹扎德对这些中国的老朋友们表示了感谢。他表示，这份来自与伊朗有渊源的中国老朋友的私人捐赠特别有意义，“很感谢中国朋友给了我们很多的帮助。特别是在目前这种艰难的情况下，今天前来的朋友们，自发捐款，购买了口罩、护目镜等防疫物资。伊朗人民永远不会忘记中国朋友的帮助。伊朗和中国是亚洲两大文明古国，我们关系密切，两国友好往来可以追溯到几千年前的丝绸之路时代。希望中国提出的‘一带一路’倡议早日帮助包括伊朗在内的相关地区国家实现经济繁荣。”

参加这次捐赠活动的，都是曾经在伊朗工作过的大使馆官员和中资企业代表。他们因伊朗结缘，对伊朗有着深厚的感情。对于这些在波斯高原上留下过足迹的人来说，伊朗就是他们的第二故乡。

在捐赠活动现场，前北方国际合作股份有限公司副总裁、伊朗中资企业商会第二任会长张世平说：“我本人在伊朗工作过五年时间。在伊朗这五年，我跟伊朗人民和政府，特别是德黑兰市人民建立了特别深厚的感情。新冠肺炎疫情在伊朗发生后，我特别揪心，总想着能为伊朗人民做点什么，尽点微薄之力。我们在伊朗工作过的朋友们互相联络，大家（都抱着）共同的心愿，很自觉自愿地发起了（募捐）活动。”

西麦克国际展览有限公司总经理杨明连续20多年在伊朗和中国之间往返，结交了不少的伊朗朋友。他期盼着远方的朋友们能尽快走出困境，“我本人从1999年开始每年多次往返伊朗，对伊朗有着非常深厚的感情。我们特别希望伊朗能够尽快地从疫情中恢复。”

中国前驻伊朗大使馆经商参处工作人员余波积极响应此次活动，承担起此次募捐活动的组织协调任务。他介绍说：“截至3月16日，10天时间，（募集到）捐赠物资共有口罩30万个，防护服2000套，护目镜4800副，额温枪280把，核酸检测试剂4200人份。”

这批捐赠物资总共有219箱，每一箱的外侧都贴着特别设计的标识贴，上面选取了中伊两国著名诗人的诗句。一句是伊朗诗人萨迪的“四海之内皆兄弟，身自造化本一源”，还有一句是中国唐朝诗人王勃的“海内存知己，天涯若比邻”。这两句诗充分表达了中国老朋友们对第二故乡的情意。