中国军队向伊朗武装力量援助抗疫医疗物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国防部网站报道，为帮助伊朗抗击疫情，中国军队向伊朗武装力量紧急提供核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩等医疗物资，上述物资于3月19日运抵伊朗。
病毒没有国界，环球同此凉热。中国军队将与世界各国军队一道共同应对全球性安全挑战，为推动构建人类命运共同体贡献积极力量。
伊朗卫生部副部长阿里雷扎称截止至3月19日上午伊朗新冠肺炎累计确诊18407例，累计治愈5979例，1284例死亡，19日单日确诊新增1046人。
伊通社（IRNA）德黑兰 03月19电 为帮助伊朗抗击疫情，中国军队向伊朗武装力量紧急提供核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩等医疗物资。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据国防部网站报道，为帮助伊朗抗击疫情，中国军队向伊朗武装力量紧急提供核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩等医疗物资，上述物资于3月19日运抵伊朗。
病毒没有国界，环球同此凉热。中国军队将与世界各国军队一道共同应对全球性安全挑战，为推动构建人类命运共同体贡献积极力量。
伊朗卫生部副部长阿里雷扎称截止至3月19日上午伊朗新冠肺炎累计确诊18407例，累计治愈5979例，1284例死亡，19日单日确诊新增1046人。
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