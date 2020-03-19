中国军队向伊朗武装力量援助抗疫医疗物资

伊通社（IRNA）德黑兰 03月18电 伊朗暴发新冠疫情以来，美国的长期制裁导致其遭遇经济资源被消耗、医疗物资严重不足等困难。但在国际社会帮助下，伊朗积极开展防控工作。伊朗总统鲁哈尼日前表示，伊朗很有希望战胜疫情。