中国中央广播电视总台台长慎海雄致函伊通社社长：让疫情变成加深两国合作和友谊的机会

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国中央广播电视总台台长慎海雄日前致函伊朗伊斯兰共和国通讯社社长赛义德·齐亚·哈什米，感谢他在中国最初爆发新冠疫情时对中国媒体的慰问。

慎海雄说：“我们在共同抗击新冠病毒的同时，把它变成加深合作和友谊的机会。”

他在信中写道：“当前伊朗疫情形势非常严峻，我非常挂念。我代表中国中央广播电视总台向您和贵社全体员工致以诚挚的慰问和良好祝愿！”

中国中央广播电视总台台长慎在信中强调：“中国和伊朗正在和病毒斗争。在习近平主席的指挥下，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控形势正在发生积极向好的变化，取得了阶段性的重要成果。当前，伊朗政府和人民正在采取措施抗击疫情。我坚信，伊朗有条件、有能力早日战胜疫情。”

慎海雄在提到中国和伊朗两国在抗击疫情方面互相支持时说，中国和伊朗以实际行动诠释了“患难与共、同舟共济”的友好情谊。伊通社是中国中央广播电视总台的长期合作伙伴，“我们愿意向你们提供力所能及的支持和帮助。我相信，双方携手抗疫的共同努力必将推动我们进一步深化友谊和合作。”

他说：“疫情挡不住春天的脚步。再过几天就是伊朗的传统佳节——诺鲁孜节了，我在北京向您和贵社全体同仁致以节日的问候。祝一切安好！”