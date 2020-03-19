助力抗疫 伊朗体育冠军、非政府组织和艺术家们积极参与抗疫

伊朗国家通讯社（IRNA）：2019年世界武术大赛金牌得主埃尔凡·埃赫里燕（Erfan Ahangariyan）周三在与伊通社（IRNA）记者的对话中说，我希望大家遵守卫生准则，不出门，并积极配合和帮助抗疫人员的工作。

作为世界上最好的五人制足球教练，赛义德·穆罕默德·纳泽姆·沙里赫（Seyyid Mohammad Nazem Elsharie）也向伊通社（IRNA）记者表示道，鉴于新冠病毒的肆意传播，为了家庭健康，我们必须呆在家里，把这个安全的地方当作抗击新冠病毒的基地。

国家五人制足球教练表示，在这种关键情况下，不要忘记运动。运动是抵抗各种病毒的有效办法，因此，我们呆在家里，用最少的设施，战胜病毒。

在新冠病毒爆发的头几天开始，非政府组织和捐助者就采取了有效的措施和方法，全天24小时，参与对通道、社区和建筑群的消毒工作，并为贫困和处境不利的群体提供卫生保健，并为他们提供抗击新冠病毒的必要培训。



霍拉桑·拉扎维（Khorasan Razavi）文化和伊斯兰指导部艺术组的组长说，该省的艺术家们可以通过制作不同的相关艺术作品，并将其发布在社交媒体上，以此来鼓励人们呆在家中。

贾瓦德·罗尚德尔（Javad Roshandel）周三在与伊通社（IRNA）的对话中讲道，艺术界各位杰出代表，可以自己制作一些短视频，并发布在Telegram和Instagram的页面上，除了提供必要的信息之外，还可以准备“呆在家中的必要性”、“享受艺术”的相关作品。

前国家队队员、2012年世界摔跤冠军巴库（Baku）说，我希望所有的体育界的英雄都能成为对抗新冠病毒的健康大使。

穆罕默德·侯赛因·索尔塔尼（Mohammad Hossein Soltani）周三在与伊通社（IRNA）对话中说道，体育英雄可以成为社会其他阶层的好榜样，他们的任何举动都肯定会受到大家的欢迎。