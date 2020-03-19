伊朗一名103岁的新冠肺炎患者治愈出院

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，这名不愿透露姓名的妇女已在中部城市塞姆南(Semnan)住院约一周时间。该通讯社援引塞姆南医科大学校长纳维德·达纳伊(Navid Danayi)的话称，这名妇女在完全康复后已经出院。

这名妇女是伊朗第二位新冠肺炎治愈的高龄患者。另外一名是来自伊朗东南部克尔曼的91岁男子。他在患病三天之后于本周一（3月16日）康复，尽管他之前已经患有高血压和哮喘等疾病。

老年人是最容易感染这种疾病的人群。

世卫组织本月估计，新冠病毒感染者死亡率约为3.4%，而80岁以上人群的死亡率为21.9%。

伊朗卫生部伊朗卫生部副部长阿里雷扎今日称截止至3月19日上午伊朗累计确诊新冠肺炎病例18407人，累计死亡1284人，共治愈5979人。

3月19日确诊单日新增1046人，死亡单日新增149人。

最近世界卫生组织高级官员理查德·布伦南14日说，伊朗正在采取全面、协调的方法应对新冠肺炎疫情。

布伦南当天在世卫组织访问团和公共卫生专家访问伊朗的间隙表示，伊朗正在实施一种全面而协调的方法应对疫情，特别是在患者管理、实验室和风险沟通等方面。

他说，与伊朗社区、官员和医护工作者的互动令人印象深刻。他们分工明确，努力工作以遏制新冠病毒传播。伊朗政府正在利用国家卫生系统和灾难管控能力来应对新冠疫情暴发。

布伦南表示，根据其他国家经验，伊朗还需采取更多措施以遏制疫情蔓延。世卫组织访问团和公共卫生专家与伊朗卫生部门就相关领域的能力建设达成共识，并就收集和分析流行病学数据等问题展开了讨论。