伊朗：中国的支持为我们增添了力量

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国日报网报道，自抵达德黑兰以来，专家组成员走访该国卫生部、红新月会、食品和药品管理局、收治新冠肺炎患者的定点医院、高校、科研机构等，并深入社区，与各方交流分享中国的疫情防控经验。中国红十字会还成立了由4名院士及一名资深教授组成的后方高级别专家团队，指导前方开展工作。

“中国提出的早发现、早报告、早隔离、早治疗的防控要求得到世卫组织专家小组和伊朗卫生部认可，伊朗正在借鉴中国的防控经验。”专家组成员、中国疾病预防控制中心研究员马学军说，为应对确诊病例持续增长、增强疑似病例收治能力，伊朗还采用了中国的“方舱医院”模式。此外，全民动员、居家隔离、对疑似患者进行全面筛查和检测等措施也已应用于伊朗疫情防控。

3月以来，伊朗启动全国动员计划，30万支疫情排查小组在全国范围内挨家挨户走访，及时发现、治疗病患。伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，伊朗实施全国动员计划后，中国专家组提供了很多宝贵建议，“借鉴中国在防控、治疗等方面的经验，伊朗抗疫可以节省时间、少走弯路。中国的支持为我们增添了力量。”

“在与专家组互动交流中，伊方详细了解中国在救治和组织动员方面的具体措施。”专家组成员、上海市疾病预防控制中心主任医师吴寰宇介绍，双方在很多方面达成共识，如认为在没有针对性药物和疫苗的情况下，切断传播途径、保护易感人群是控制疫情的主要手段。伊方在借鉴中国经验时，也根据本国实际情况作出相应调整，在较短时间内建立起了针对现阶段防控目标的综合防控体系。

伊朗抗击疫情正面临医疗资源短缺的挑战。中国政府和企业以各种方式向伊方提供各类医疗物资援助，多家出版社向伊朗同行捐赠新冠肺炎防治读物版权，不少中国网民在伊朗驻华大使馆官方微博评论区留言表达支持。

“中国在防控国内疫情的同时，仍然向伊朗伸出援助之手，我们深受感动。这份患难与共的情谊，是推动伊中关系向前发展的巨大动力。”伊朗驻华大使馆官方微博上这样写道。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德表示：“中国展现了责任和担当，这是一个负责任大国为维护世界人民生命安全和身体健康所作出的贡献。”