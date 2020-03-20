伊朗最高领袖发表新年致辞：伊朗将从美国制裁中受益

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）发表了讲话。

他表示，全国实现各领域生产的飞跃是新一年的口号和重点。阿亚图拉·哈梅内伊将新的伊朗一年命名为“生产的飞跃”。

他表示，去年（伊朗历1398年）的口号为“促进生产”。数据显示，伊朗在生产方面取得了一些进展，但这些进展仍不太符合国家的需求，意思是要把研究工作、生产工作和其他各项工作再增加十倍，使生产在人民生活中发挥作用。因而对于崭新的1399年，该年的口号为“生产的飞跃”。

阿亚图拉·哈梅内伊继续指出，1398年对伊朗来说是艰难一年，这一年以洪水开始，以新冠肺炎疫情结束。在这一年里，国家还经历了地震、制裁等。其中最突出的是美国犯下的恐怖主义罪行，即苏莱马尼将军的殉难。在这样的艰难中，伊朗人民取得了前所未有的成就。特别是在近期新冠肺炎疫情中，人们付出了巨大的牺牲和奉献。这些牺牲奉献主要来自于医疗团体、医生、护士、医院工作人员等。同时还来自普通民众、学生、神职人员、巴斯基（伊朗民兵）和各种个人的志愿者。祈求真主使九九年成为伟大胜利之年，在过去的几年里，我们勇敢地克服很多困难。未来，我们还要一如既往，带着希望砥砺前行，相信所有的苦难都将过去。

伊朗最高领袖说道，毫无疑问的是经济困难定将结束，制裁也将终结。伊朗从美国的制裁中受益，美国的制裁迫使伊朗变得自给自足，这些经验对我们来讲都是非常珍贵的。他呼吁伊朗人民保持团结。

在谈到全国各地，包括科学、调查、社会、政府和司法部门的工作和努力时，他补充说，真主定将相助我们顺利的通过这个关卡。



