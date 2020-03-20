伊朗总统发表新年致辞：新的一年将是伊朗与世界经济关系发生转变之年

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在波斯历新年诺鲁孜节这天表示，伊朗人将团结一致战胜疫情，他还赞扬了医生和护士在抗击疾病方面的勇气。

鲁哈尼在电视讲话中说，“尽管困难重重，我们的国家还是成功实现了目标。伊朗将团结一致地战胜新冠病毒。”

他就去年伊朗人民所承受的制裁和压力指出，尽管我们在九八年有种种压力，但我们还是达成了一项重要的区域经济协定，即“欧亚经济联盟”。

鲁哈尼强调，困难和阻碍使伊朗人越来越坚韧，并表示，真主将帮助伊朗人民克服所有问题。

在谈到伊朗在各个领域的发展和统计数据时，他就本国在基础设施经济方面的数据补充道，伊朗在伊历1398年的经济数据是正值，通货膨胀也在较大程度上得到控制。

他说，美国对苏莱曼尼将军的暗杀是最残忍、最无耻的历史恐怖事件；虽然一个将军被夺走了，却将诞生成千上万个追随苏莱曼尼的将军。

伊朗总统重申，不仅伊朗人民，世界其他国家的人民，比如伊拉克人民、叙利亚人民、黎巴嫩人民、克什米尔人，甚至非洲很多国家的人民都发出抵抗压制和侵略的声音。我们的战士用导弹轰炸了其中一个最大的军事基地，这个基地要塞被摧毁了，它如洪水般猛烈，以至于美国人到现在都不愿公布其在此事件中的损失和伤亡。

鲁哈尼说，石油工业正处于最极端的历史制裁中，来自各方的压力都涌入我国经济。他们认为我国人民将被这些压力所屈服，但我们伟大的人民不仅抵制了这些压力，还创造了一部新的神话。

他在其电视演讲中表示，在今年最艰难的时期，近几十年来，伊朗最大的经济改革将开幕；从大型炼油厂到多元化的水坝，再到农业部门的复兴，再到石油和天然气的重大转型，以及去年开放的最大的主干路、公路、铁路和港口。

伊朗总统补充说，所以我们没有失败，压力面前我们没有倒下，我们在国际法庭上战胜了美国。