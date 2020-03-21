21日伊朗新增病例966人，累计确诊20610人，共治愈7635人

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒称截止至3月21日上午伊朗新冠肺炎累计确诊20610例，累计治愈7635例，累计1556例死亡，21日单日确诊新增966人，德黑兰累计确诊4849人。

伊朗在其国家经济困难情况下，对疫情采取了较完善的应对措施，虽然每天数据都在增加，但从横向比较还是有所控制的。

3月20日西班牙新冠肺炎确诊病例累计达19980例，死亡病例达1002例，超过伊朗成为全球确诊病例人数第三多的国家；意大利确诊更是达47021例、死亡4031人，死亡人数超过中国成为世界第一。

最近世界卫生组织高级官员理查德·布伦南14日说，伊朗正在采取全面、协调的方法应对新冠肺炎疫情。

布伦南当天在世卫组织访问团和公共卫生专家访问伊朗的间隙表示，伊朗正在实施一种全面而协调的方法应对疫情，特别是在患者管理、实验室和风险沟通等方面。

他说，与伊朗社区、官员和医护工作者的互动令人印象深刻。他们分工明确，努力工作以遏制新冠病毒传播。伊朗政府正在利用国家卫生系统和灾难管控能力来应对新冠疫情暴发。

布伦南表示，根据其他国家经验，伊朗还需采取更多措施以遏制疫情蔓延。世卫组织访问团和公共卫生专家与伊朗卫生部门就相关领域的能力建设达成共识，并就收集和分析流行病学数据等问题展开了讨论。