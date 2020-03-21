从中国春节到伊朗“春节”，这些中国专家一路争分夺秒

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，豆浆、油条、茶叶蛋，在远离故乡的伊朗首都德黑兰，中国红十字会援助伊朗志愿医疗专家团队吃上了一顿特意为他们准备的中式早餐。

3月20日是今年伊朗传统佳节诺鲁孜节，也就是伊朗新年，相当于中国春节的大年初一。

当地中资企业特意在一大早送来了这些爱心早餐，想对近日来一直在伊朗奔忙并为他们提供防疫培训、疫情问答、诊断等服务的中国专家表达感激。

从中国农历新年，到伊朗传统新年，这些中国专家一路在与疫情赛跑，几乎没有停歇。吃过了爱心早餐，他们又立即出发，开始新一天的紧张工作。

有从武汉转战伊朗的中国专家说，盼望着伊朗早日与武汉一样迎来春暖花开。

盼望着，盼望着，春天的脚步再近点。

伊朗最冷清的传统佳节

期待春天来临

每年3月20日前后是伊朗最重要的传统佳节——诺鲁孜节，即伊朗的新年。与中国人过春节的习俗相似，当地民众通常也要在节日期间走亲访友，互道问候，迎接春天来临。

3月19日，有伊朗民众戴着口罩在挑选鲜花，准备庆祝节日。新华社发

然而，今年佳节，伊朗仍深陷疫情之中，确诊数据仍处于快速增长期。截至3月20日，伊朗新冠肺炎确诊病例已逼近2万例。按照伊朗卫生部19日的说法，伊朗平均每小时就有50人确诊。

伊朗政府呼吁居民待在家中庆祝佳节，防止疫情扩散。

据新华社记者了解，许多伊朗民众取消了出行计划，宅在家中过节。在伊朗新年的“大年初一”，常住人口大约800多万的德黑兰犹如一座空城，默默伫立在厄尔布尔士山脉南麓群山之中。

“我活了快60年，从没见过德黑兰的街头如此冷清。”当地居民莫塔美蒂告诉新华社记者。

从上海、武汉到伊朗

一路争分夺秒

伊朗疫情扩散迅猛、病亡率较高，毫不夸张地说，防疫和治疗工作必须争分夺秒。

2月29日凌晨，中国红十字会志愿专家团队一行5人抵达伊朗首都德黑兰，并携带部分中方援助的医疗物资。中国驻伊朗大使常华和伊卫生部官员前往机场迎接。

自2月29日至今，中国专家组在伊朗连续工作了20天，不断奔赴伊朗各地，与伊朗医护工作者和公共卫生领域专家研讨交流，探讨救治方案。

专家组领队、上海红十字会赈济救护部部长周小杭介绍说，为抗击疫情，专家组大部分成员取消了所有休假计划，从春节一直工作到现在，其中一些成员是从国内抗疫一线结束工作后立刻被抽调过来。

专家组成员、上海市公共卫生临床中心主任医师钱志平，自1月20日进入上海抗疫一线工作，可以说是从中国新年忙到了伊朗新年。

“一直在外面，偶尔回过几次家，但没来得及在家里吃过一顿饭，挺可惜的。”钱志平说，“来到这边后也没怎么休息，每天都有工作安排，来了20天，最远就和同事一起散步去过附近社区，考察了一下居民防护情况。 ”

盼望伊朗早日与武汉一样春暖花开

中国科学技术大学附属第一医院呼吸科医生王东升和检验科医生李明是3月份增援德黑兰的新成员。

王东升是才结束了在武汉的抗疫任务。他说，武汉已逐渐恢复了正常，希望可以将中国抗疫经验带给伊朗，让伊朗也可以早日和武汉一样春暖花开 。

专家团队涵盖了疾控、预防、临床等多个领域的专家。在伊朗，他们每天白天要与当地卫生部和一线医护工作者交流经验；晚上回到住所后，还要集体开会，把各自与当地对口医护人员和专家交流的意见汇总，再共同研究防治方案。

上班没点、下班更没点，这就是他们在伊朗的工作常态。

伊朗民众不住地说：感谢中国，感谢你们

令中国专家组格外欣慰的是，无论是伊朗医院检测能力、民众防护意识，还是治愈率都有了明显提高。中国专家的倾囊相授，也受到了当地专业人士和民众一致好评。

周小杭说，“伊朗人民对我们都十分热情。无论是工作中遇到的合作伙伴，还是走在街上遇到的民众，看到我们身穿中国红十字会外套，都会跑过来要求合影，嘴里还不住地向我们道谢说，‘感谢中国，感谢你们。’”

他说，目前看来，伊朗之前采取的措施取得了一定成效，但未来两周伊朗仍将面对抗疫关键时期，依然不能松懈。