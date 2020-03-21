美国无视伊朗疫情严重继续实施制裁 伊朗外长怒斥美国医疗恐怖主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：昨日美国宣布，尽管致命的新冠状病毒在伊朗爆发，但美国将继续对伊朗施加最大压力。伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在接受巴西国家报纸的同时指责美国政府此举是医疗恐怖主义。

他强调，美国的医疗恐怖主义为全世界统一抗战疫情的过程造成了不少的障碍，美方的不建设性的态度严格地阻止全世界有效的抗战疫情工作。

最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼敦促几位世界领导人提供帮助，他写信告诉这些国家，伊朗抗击流行病的斗争受到美国制裁的严重阻碍，而伊朗外长贾瓦德·扎里夫则指责美国政府的医疗恐怖主义，称白宫完全蔑视人类生命。

伊朗常驻联合国代表周五发表讲话，警告美国单边制裁对伊朗人民健康造成的严重后果。与此同时，伊朗卫生部副部长阿里雷扎·雷西周五宣布，伊朗爆发的新冠状病毒的死亡人数已上升至1433人，确诊病例为19644例。

伊朗外长上周四要求美国立即停止“经济恐怖主义活动”，取消针对伊朗的制裁，称制裁使伊朗出口石油越来越困难，几乎无法进口药品和医疗设备，包括筛查和治疗新冠肺炎患者。

他在给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中说，美国的制裁也使数千伊朗人滞留国外，并严重中断了与欧洲的航空联系。

他说，“当务之急”是美国政府立即停止对伊朗人民的“经济恐怖主义活动”，并取消对伊朗实施的所有制裁。

扎里夫说：“为此，联合国及其会员国必须与伊朗人民一道，要求美国政府放弃对伊朗的恶意和徒劳做法。”

联合国发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）说，秘书长古特雷斯对伊朗爆发的新冠病毒“深表关切”，联合国正在提供支持。

杜加里克说，联合国秘书长也非常清楚“药品和医疗设备的短缺使控制伊朗疫情变得更加困难，他呼吁所有会员在这一关键时刻为伊朗提供便利和支持”。

伊朗外长扎里夫在信中还说，美国政府的“最大施压”措施“就像病毒扩散一样，正在杀死我们最脆弱的公民”，这是“不合理的”。信中还说，“美国还胆敢教训我们应该如何遏制新冠病毒，尽管美国自己本身显然就无法控制病毒”。

扎里夫严厉批评美国“欺凌他人，迫使他们不与伊朗进行原本合法的贸易”，并说，即使可以找到外国供应商，获得所需物品，但美国航运、金融和银行制裁使这种贸易无法持续进行，这违反了2015年安理会决议和国际人道主义法，“相当于危害人类罪”。

扎里夫甚至在新冠病毒爆发之前就曾表示，一些国家的“不作为”导致从欧洲进口的所有医药用品（从医用消毒剂到呼吸器）的总额和数量都减少了。

“其他国家在争论如何控制病毒的传播，他们的经济受到影响，人们为此感到恐惧。与此同时，我们的人民不仅没有充足的医疗设备和用品，还遭受着这种影响的痛苦。”

扎里夫表示，“在新冠肺炎疫情爆发之前，美国经济恐怖主义曾通过其他方式摧毁了许多家庭，但伊朗爆发新冠病毒以来，情况更糟了。”