用于治疗新冠肺炎的抗药物将在伊朗生产

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里·拉扎赞（Ali·Razazan）在接受伊通社（IRNA）记者采访时说，一种在中国生产和使用的用于抗病毒的药物，对于治疗患者有很好的疗效，但是暂时我们不能公布其名称。该药物的原材料已经到达海关，经过清关之后，不出两天我们就可以投入生产。

他补充说，该药物专门用于抗病毒，并且在中国通过实验和生产，它可以和其他抗病毒的药物一起作为治疗COVID-19的辅助药物，且有很好的疗效。

拉扎赞表示，该药物经过在中国使用产生了效果，因此也能对我国的患者有效。

他补充说，现在正在使用不同的药物来治疗COVID-19患者，例如Coltra或其他药物。任何新型药物被生产的决定都取决于治疗新冠病毒科学委员会，该委员会来决定用于治疗新冠病毒的药物是单独生产还是与其他药物联合生产。

伊朗食品和药物局分配新冠病毒药物负责人说，伊朗食品和药物管理局的治疗新冠病毒科学委员会是世界上最强大的委员会之一，此委员会的研究成果被多个国家使用。

拉扎赞继续说，新冠病毒是一种野生病毒。此前，这种病毒尚未在伊朗进行过检测，也不知道什么药物对于抑制该病毒有效，但是卫生部的目标不仅是为了抑制此病毒，而是希望能根除这种病毒。

昨日，伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒称截止至3月21日上午伊朗新冠肺炎累计确诊20610例，累计治愈7635例，累计1556例死亡，21日单日确诊新增966人，德黑兰累计确诊4849人。

伊朗在其国家经济困难情况下，对疫情采取了较完善的应对措施，虽然每天数据都在增加，但从横向比较还是有所控制的。

3月20日西班牙新冠肺炎确诊病例累计达19980例，死亡病例达1002例，超过伊朗成为全球确诊病例人数第三多的国家；意大利确诊更是达47021例、死亡4031人，死亡人数超过中国成为世界第一。

最近世界卫生组织高级官员理查德·布伦南14日说，伊朗正在采取全面、协调的方法应对新冠肺炎疫情。

布伦南当天在世卫组织访问团和公共卫生专家访问伊朗的间隙表示，伊朗正在实施一种全面而协调的方法应对疫情，特别是在患者管理、实验室和风险沟通等方面。

他说，与伊朗社区、官员和医护工作者的互动令人印象深刻。他们分工明确，努力工作以遏制新冠病毒传播。伊朗政府正在利用国家卫生系统和灾难管控能力来应对新冠疫情暴发。

布伦南表示，根据其他国家经验，伊朗还需采取更多措施以遏制疫情蔓延。世卫组织访问团和公共卫生专家与伊朗卫生部门就相关领域的能力建设达成共识，并就收集和分析流行病学数据等问题展开了讨论。