伊朗最高领袖称越是有智慧的人，越不会接受美国的帮助

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）和伊斯兰教先知为圣成为人类史者节日发表了电视直播讲话。

伊朗最高领袖表示，“美国几次提出帮助伊朗抗击病毒，但是，从一个反面来看他们自己的国家在这方面面对严重的威胁，而从另一个角度来看还有人怀疑这种病毒是由美国制造的，虽然我不知道这是不是真的，但奇怪的是你帮助伊朗的目的是什么。”

他说，目前世上多人怀疑美国制造了新冠病毒，那么如果是美国制造了病毒的话，那么他们可以通过向伊朗提供药物，使疫情在伊朗停留得更久。而且美国还可能会派一些人来伊朗搜集疫情如何影响伊朗的资料。而且毫无疑问的是美国政府真的能做到这些坏事；在这样的环境下谁能接受这样一个政权的帮助建议？

阿亚图拉·哈梅内伊说，“今天，伊朗伊斯兰共和国的敌人不少，但伊朗最邪恶的敌人是美国。美国的官员是无耻、贪婪、撒谎的江湖骗子的，他们同时是世上最无情的恐怖分子；美国官员是完全不可信的，如果你们给我们一种药物，让病毒永久留在伊朗，那又会怎么样呢？”

强调，“伊朗有能力克服包括新冠肺炎疫情在内的任何危机。”

最近美国宣布，尽管致命的新冠状病毒在伊朗爆发，但美国将继续对伊朗施加最大压力。伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在接受巴西国家报纸的同时指责美国政府此举是医疗恐怖主义。

他强调，美国的医疗恐怖主义为全世界统一抗战疫情的过程造成了不少的障碍，美方的不建设性的态度严格地阻止全世界有效的抗战疫情工作。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼敦促几位世界领导人提供帮助，他写信告诉这些国家，伊朗抗击流行病的斗争受到美国制裁的严重阻碍，而伊朗外长贾瓦德·扎里夫则指责美国政府的医疗恐怖主义，称白宫完全蔑视人类生命。

伊朗常驻联合国代表周五发表讲话，警告美国单边制裁对伊朗人民健康造成的严重后果。与此同时，伊朗卫生部宣布，伊朗爆发的新冠状病毒的死亡人数已上升至1685人，确诊病例为21638例。