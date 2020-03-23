中媒：国际社会呼吁美国停止对伊朗制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国媒体报道，近日，伊朗呼吁国际社会抵制美国对伊朗的“非法制裁”，并指责美国制裁影响该国抗击新冠肺炎疫情的努力。美国对此不仅未作回应，反而接连加码制裁措施。国际舆论纷纷要求，美国应暂停对伊朗的单边制裁，避免进一步妨碍伊朗和国际社会抗击疫情的共同努力。

美国财政部当地时间3月19日宣布对5家阿联酋石油公司进行制裁，原因是这些公司大量购买伊朗石油。此前，美国连续追加对伊朗制裁措施。16日，美商务部宣布对伊朗5名核专家予以制裁。17日，美国务院宣布对帮助伊朗售卖石油化工产品的9家公司和3名管理人员进行制裁。

伊朗国内经济长期受美国制裁影响，新冠肺炎疫情暴发后曾出现药品和物资短缺等问题。伊朗总统鲁哈尼日前表示，美国的制裁给伊朗带来高达2000亿美元的损失，是伊朗抗击疫情的主要阻碍。他呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。

伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，伊朗因制裁无法进口一些治疗特殊疾病的药品、先进医疗器械等，导致物资短缺，这也是伊朗新冠肺炎病死率较高的主要原因之一。根据伊朗卫生部22日的统计，伊朗累计确诊21638例，其中1685人死亡，7913人治愈。

面对伊朗国内的疫情形势，美方追加制裁的举措遭到包括其国内舆论在内的国际社会多方批评。美国联邦参议员桑德斯表示，美国这样做加重了伊朗的“灾难”，他呼吁美国暂停对伊经济制裁，以便伊朗更充分应对疫情；联合国秘书长古特雷斯20日与伊朗外长扎里夫通话时表示，美国取消制裁非常有必要；巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，伊朗一方面要应对疫情，另一方面还要面临美国单边制裁，这“非常不公平”，他呼吁美国取消对伊朗的制裁。

“今日俄罗斯”网站称，美国虽然宣称不对进入伊朗的药物和相关人道主义救援进行制裁，但其实施的金融制裁实际上阻止了伊朗从国外购买物资，航运制裁则影响了人道主义救援物资的运送。英国《卫报》网站21日称，由于制裁，慈善机构在对伊朗转移援助资金时遇到困难。疫情面前，美国应当停止制裁，积极抗疫对伊朗人民有利，也对世界有利。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫日前表示，俄方呼吁美方放弃对伊朗单边制裁。制裁导致伊朗在解决紧迫的卫生问题上缺乏足够手段。中国外交部发言人耿爽近日表示，此时持续对伊朗施加单边制裁，明显有违人道主义精神，严重影响伊方抗击疫情，也会严重影响联合国及其他国际组织对伊朗开展人道主义援助。中方敦促有关国家立即解除对伊朗的相关制裁，避免进一步干扰伊朗防控疫情的努力。