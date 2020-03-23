伊朗：疫情排查3600万人 检测能力将提升至每天1万人

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部宣布，伊朗国家动员计划已经完成超过3600万人的疫情排查工作，目前伊朗每天可以进行6000人的新冠病毒检测，此后将继续提升检测能力，将每天检测人数提升至10000人。

据统计，目前伊朗新冠肺炎确诊患者平均年龄是59岁，死亡病例平均年龄64岁。

截至23日中午，伊朗累计确诊新冠肺炎病例23049例，其中8376例康复，1812例死亡。

据伊朗总统鲁哈尼的命令，伊朗所有的大型购物中心和市场将从3月20日起关闭，为期15天。但民众生活所需的药房和食品杂货店等仍将正常营业。

最近世界卫生组织高级官员理查德·布伦南14日说，伊朗正在采取全面、协调的方法应对新冠肺炎疫情。

布伦南当天在世卫组织访问团和公共卫生专家访问伊朗的间隙表示，伊朗正在实施一种全面而协调的方法应对疫情，特别是在患者管理、实验室和风险沟通等方面。

他说，与伊朗社区、官员和医护工作者的互动令人印象深刻。他们分工明确，努力工作以遏制新冠病毒传播。伊朗政府正在利用国家卫生系统和灾难管控能力来应对新冠疫情暴发。

布伦南表示，根据其他国家经验，伊朗还需采取更多措施以遏制疫情蔓延。世卫组织访问团和公共卫生专家与伊朗卫生部门就相关领域的能力建设达成共识，并就收集和分析流行病学数据等问题展开了讨论。