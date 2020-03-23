【疫情】23日伊朗新增病例1411人，共治愈8376人

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒称截止至3月23日上午伊朗新冠肺炎累计确诊23049例，累计治愈8376例，累计1812例死亡，23日单日确诊新增1411人。

据伊朗总统鲁哈尼的命令，伊朗所有的大型购物中心和市场将从3月20日起关闭，为期15天。但民众生活所需的药房和食品杂货店等仍将正常营业。

伊朗在其国家经济困难情况下，对疫情采取了较完善的应对措施，虽然每天数据都在增加，但从横向比较还是有所控制的。

近日，伊朗呼吁国际社会抵制美国对伊朗的“非法制裁”，并指责美国制裁影响该国抗击新冠肺炎疫情的努力。美国对此不仅未作回应，反而接连加码制裁措施。国际舆论纷纷要求，美国应暂停对伊朗的单边制裁，避免进一步妨碍伊朗和国际社会抗击疫情的共同努力。

面对伊朗国内的疫情形势，美方追加制裁的举措遭到包括其国内舆论在内的国际社会多方批评。美国联邦参议员桑德斯表示，美国这样做加重了伊朗的“灾难”，他呼吁美国暂停对伊经济制裁，以便伊朗更充分应对疫情；联合国秘书长古特雷斯20日与伊朗外长扎里夫通话时表示，美国取消制裁非常有必要；巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，伊朗一方面要应对疫情，另一方面还要面临美国单边制裁，这“非常不公平”，他呼吁美国取消对伊朗的制裁。

“今日俄罗斯”网站称，美国虽然宣称不对进入伊朗的药物和相关人道主义救援进行制裁，但其实施的金融制裁实际上阻止了伊朗从国外购买物资，航运制裁则影响了人道主义救援物资的运送。英国《卫报》网站21日称，由于制裁，慈善机构在对伊朗转移援助资金时遇到困难。疫情面前，美国应当停止制裁，积极抗疫对伊朗人民有利，也对世界有利。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫日前表示，俄方呼吁美方放弃对伊朗单边制裁。制裁导致伊朗在解决紧迫的卫生问题上缺乏足够手段。中国外交部发言人耿爽近日表示，此时持续对伊朗施加单边制裁，明显有违人道主义精神，严重影响伊方抗击疫情，也会严重影响联合国及其他国际组织对伊朗开展人道主义援助。中方敦促有关国家立即解除对伊朗的相关制裁，避免进一步干扰伊朗防控疫情的努力。