我对新冠病毒的贡献——待在家里是阻断病毒链的最佳办法

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据古老的传统，伊朗人民在这个节日里，一般都会走亲访友，看望自己的亲人、朋友或者熟人。但今年由于新冠病毒的广泛传播，许多人根据卫生部的建议和公民法，更愿意保持安全距离，以免受该致命病毒的侵害，并根据健康建议和维护公民权利，减少走亲访友。

尽管有些人不遵守卫生准则，但依然有许多伊朗公民在诺努孜节假期通过社交媒体表达对彼此的祝福，互道新年快乐。

伊斯兰共和国通讯社（IRNA）作为伊朗主流和官方媒体，在最近两周，发起了一场"我为遏制新冠病毒所作的贡献"的话题活动，许多知名人士都参加了此话题的互动，其中包括运动员、艺术家、科学界人士以及宗教人士等，他们通过这个话题的互动来鼓励人们待在家里。

国际排球裁判员雷扎·伊兰扎德（Reza Iran Zad）周二在接受伊通社（IRNA）的采访时强调，所有运动员，特别是排球运动员，都应参与对抗和抑制新冠病毒。他表示，消灭病毒需要大家齐心协力，比如待在家里就是一个很好的办法。

他补充说， 抵抗新冠病毒的是所有人的义务，也是所有人的责任，而运动员作为社会榜样，对人民能起到有效引导作用。

我国的手工艺品艺术家们还提供了制作口罩和护理讲习班，此外，他们还为该省的卫生保健人员和人民提供了部分保健需求，为遏制这种疾病做出了贡献。

如今，待在家里，是切断病毒链的最佳办法，引起了许多家庭的重视，并遵守居家隔离的法则。但待在家里，对平民来说可能很难，因此有些家庭会尝试制定不同计划和活动来消遣时间，如阅读、看电影，以及一些人们在平时没机会做的事，都趁机去完成。

因为新冠病毒，许多伊朗家庭都待在家里，但他们也制定了不同的家庭运动项目，以助于维持健康和身心愉悦，免遭新冠病毒的侵扰。

如今，随着新冠病毒的普遍传播，医生、护士、医护人员和康复中心的人都处于危险之中，也遭受了无数伤害，因此，待在家里何尝不是一件美好的事呢？我们应感谢医护人员的辛勤工作，他们“逆行而上”，用生命换来我们的平安和健康。