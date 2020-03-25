特朗普有医疗恐怖主义倾向——专访美国加利福尼亚大学教授亚古比安

伊朗国家通讯社（IRNA）：大卫·亚古比安（David Yaghoubian）在接受伊通社（IRNA）记者的专访时补充说，白宫在新冠病毒高发之际，对伊朗人民实施了大规模的非法政策，这是美国政治和道德堕落狂潮的表现。

该大学教授就美对伊加剧的制裁表示道，我和我加利福尼亚大学的同事，因COVID-19而遇到的任何挑战，都比不上伊朗人民如今所面临的巨大困难。美国政府的无耻和非法制裁，以及“极限施压"政策，加剧了伊朗人民的困难。

特朗普政权的邪恶

亚古比安（Yaghoubian）指责特朗普政权对伊朗实施经济和医疗恐怖主义，并继续说，在抗击疫情时期，通过经济和医疗恐怖主义政策来对伊朗进行大规模惩罚，是特朗普政权衰败和卑鄙新证。

他强调，特朗普的政策使美国的邪恶外交政策达到了历史上前所未有的高度，并暴露了美国政府和帝国在世界上最丑陋的面孔。

加利福尼亚大学历史系教授在圣贝纳迪诺市说，为了反对和抵制这种帝国主义疯狂，我和我同事在诺努孜节之际，在加利福尼亚大学伊斯兰和中东研究中心，对所有伊朗人以及在伊朗的同事，表示慰问。新年之际，我们向他们发送了爱与团结的信息。

近日，伊朗呼吁国际社会抵制美国对伊朗的“非法制裁”，并指责美国制裁影响该国抗击新冠肺炎疫情的努力。美国对此不仅未作回应，反而接连加码制裁措施。国际舆论纷纷要求，美国应暂停对伊朗的单边制裁，避免进一步妨碍伊朗和国际社会抗击疫情的共同努力。

美国财政部当地时间3月19日宣布对5家阿联酋石油公司进行制裁，原因是这些公司大量购买伊朗石油。此前，美国连续追加对伊朗制裁措施。16日，美商务部宣布对伊朗5名核专家予以制裁。17日，美国务院宣布对帮助伊朗售卖石油化工产品的9家公司和3名管理人员进行制裁。

伊朗国内经济长期受美国制裁影响，新冠肺炎疫情暴发后曾出现药品和物资短缺等问题。伊朗总统鲁哈尼日前表示，美国的制裁给伊朗带来高达2000亿美元的损失，是伊朗抗击疫情的主要阻碍。他呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。

伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，伊朗因制裁无法进口一些治疗特殊疾病的药品、先进医疗器械等，导致物资短缺，这也是伊朗新冠肺炎病死率较高的主要原因之一。根据伊朗卫生部22日的统计，伊朗累计确诊21638例，其中1685人死亡，7913人治愈。