伊朗电影表演艺术家写给世界艺术爱好者们的信：美国制裁阻碍伊朗抗疫

伊朗国家通讯社（IRNA）：信中写道：如今伊朗人民正面临着两种危机，一种是我们大家都熟悉的"新冠病毒"危机，而另一个是“制裁”危机，我宁愿大家永远不认识它。对我们伊朗的艺术家们来说，我们想知道“你们”——世界上所有的艺术家们，对于在新冠病毒时期，遭受严重破坏的、缺陷的伊朗医疗界的儿童和老人，你们有什么想法？你们想说些什么？想做些什么？

这封信如此写道：现在，我们所有的人——无论我们处于何种地理和政治状况，都面临着共同的致命的敌人，它从哪儿来的不重要，但是重要的是，它正自由、迅速的奔向每个角落，面对这个微小的敌人，我们遭受着同样的灾难，只有救助他人，我们才能实现所有人的救助。

新冠病毒不仅是一种病毒，它还是一个简单又具有历史意义的问题，正得到世界各国人民和政府的复杂回应。

那么在这个具有历史意义的问题上，正在遭受世界性制裁魔爪虐待的伊朗人民，在如此艰难条件下，能像世界其他国家那样回答这个问题吗？

当危险已经到达家门口时，世界上的自由艺术家们对“新冠病毒”问题的反应，应该比政治家和强权者们的回复更加独特和有效，这难道不是一个合乎逻辑的期望吗？

不管死亡人数多少，这场危机都将过去，但它将留下相同而独特的故事。在传染病区和医院，用舞蹈抚慰和鼓励患者，并把药品和医疗设备短缺的担忧隐藏在心里的疲惫的护士们的故事；那些若干星期没有回家的医生们的故事，他们在没有口罩、手套和防护服的情况下，坚持奔波在医院走廊和患者区。

这些都会被载入世界的记忆史册中，迟早会被你们和我歌颂。

但愿不会那么晚，希望世界上对大众和权力者有影响力的艺术家们在因遭受灾难而喘不过气之前，他们能够把伊朗人民在这场危机中残酷的故事，传达到政治家和权力者们的耳朵里。

应该指出，这封信在世界各国的新闻、文化、艺术界有着比较广泛的反响。