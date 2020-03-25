扎里夫同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话——俄罗斯将扩大向伊朗出口

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部发布的消息，两国外长在通话中强调，将继续加强俄伊两国经贸联系，尤其是在当前美国对伊朗实施单方面非法制裁的情况下，俄方将扩大向伊朗出口伊方急需的农产品。

两国部长讨论了与新冠肺炎大流行的相关问题，并高度评价两国在对抗这一全球挑战方面的双边合作。

消息指出：“拉夫罗夫强调称，俄罗斯联邦坚决呼吁华盛顿立即解除妨碍有关国家政府全力抗击新冠肺炎的反人道制裁。”

拉夫罗夫与扎里夫还就叙利亚局势、阿富汗局势等热点问题交换了意见。