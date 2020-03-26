伊朗外长拒绝美国援助：疫情也无法阻止你们低端的政治宣传

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨晚（25日）在其推特账号上说道“全球疫情暴发都无法阻止蓬佩奥低端的政治宣传。”此处，他还特意@了蓬佩奥。

扎里夫继续说道，“他到底是国务卿（Sec of State）还是仇恨的代表（Secretary of Hate）。再多的好处也无法掩盖其臭名昭著的好战行为、经济恐怖主义、滥杀无辜和阻碍全球同新冠肺炎做抗争。”

伊朗近日拒绝了美国愿意为其提供的援助。最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）和伊斯兰教先知为圣成为人类史者节日发表的电视直播讲话中表示，“美国几次提出帮助伊朗抗击病毒，但是，从一个反面来看他们自己的国家在这方面面对严重的威胁，而从另一个角度来看还有人怀疑这种病毒是由美国制造的，虽然我不知道这是不是真的，但奇怪的是你帮助伊朗的目的是什么。”

他说，目前世上多人怀疑美国制造了新冠病毒，那么如果是美国制造了病毒的话，那么他们可以通过向伊朗提供药物，使疫情在伊朗停留得更久。而且美国还可能会派一些人来伊朗搜集疫情如何影响伊朗的资料。而且毫无疑问的是美国政府真的能做到这些坏事；在这样的环境下谁能接受这样一个政权的帮助建议？

阿亚图拉·哈梅内伊说，“今天，伊朗伊斯兰共和国的敌人不少，但伊朗最邪恶的敌人是美国。美国的官员是无耻、贪婪、撒谎的江湖骗子的，他们同时是世上最无情的恐怖分子；美国官员是完全不可信的，如果你们给我们一种药物，让病毒永久留在伊朗，那又会怎么样呢？”

日前，美国方面多次表态称，可以帮助疫情应对新冠肺炎疫情，但包括伊朗总统鲁哈尼等在内的多位伊朗官员也多次予以拒绝。

他们指出，美国对伊朗的制裁严重伤害了伊朗民众的健康和生活，并导致伊朗无法购买抗疫所需的药品及物资，如果美国真心想帮助伊朗，就应该立即取消制裁。