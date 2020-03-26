中国政府援助伊朗医疗物资交接仪式在德黑兰举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据央视新闻报道，沙奈萨兹表示，伊朗发生新冠肺炎疫情后，中国展现出充分的国际责任感，第一时间向伊伸出援手，伊方对此表示衷心感谢。伊卫生部将加速分配中国援助物资，使这些物资尽快发挥作用，帮助患者早日接受妥善治疗。

阿萨迪拉里表示，当前伊方抗击疫情已进入关键时期，中方此时给予的援助十分重要，有效地缓解了伊此前面临的物资短缺等困难。除物资以外，中方还详细向伊方介绍了治疗、防控、康复等方面的经验，这是比物资更宝贵的支持，伊方十分重视学习借鉴中方经验。中国疫情防控已经取得显著成果，这给伊方带来了很大信心和希望。

扎比卜表示，伊中两国在困境中的彼此支持与相互配合正是两国全面战略伙伴关系的体现。两国友谊有着悠久的历史，相信未来两国同甘共苦的情谊还将继续发展。过去一年中，伊先后经历了洪水、地震、疫情等困难。但无论发生什么困难，中国朋友始终与我们在一起，给予我们宝贵的帮助。伊朗出现疫情后，中方不仅提供了数量可观的援助物资，还派出专家团来伊，与伊方分享诊疗和防疫经验，支援伊抗击疫情。伊方对此表示感谢，并将永远铭记这份善意。

常华在致辞中表示，中国和伊朗两国是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。当新冠肺炎疫情在中国发生的时候，中方在世界上收到的第一份慰问就来自伊朗，伊方以实际行动诠释了患难与共和同舟共济的含义，体现了两国和两国人民的友情，我们对此铭记在心。疫情没有国界，近来伊方疫情加剧，中方对此感同身受。相待以礼、以德报德乃中华民族处世之道。除了援助物资外，中国红十字会志愿专家团来到伊朗，同伊朗同行分享诊疗和防疫经验，他们的工作得到了伊朗有关部门和民众的赞扬。

中国驻伊朗大使常华强调，在过去2000多年的漫长岁月里，中伊两个古老文明保持了长期的友好交往。中伊都是有着悠久文明的国家，就像任何困难都打不倒中华民族一样，也不会有任何困难能够打倒伊朗人民。21世纪的一场大疫情给两国人民造成了暂时的困难，但切断不了两国坚韧的友好纽带。疫情终将过去，经历过抗疫斗争的同舟共济、守望相助，中伊全面战略伙伴关系更加巩固和发展。

最后，常华同沙奈萨兹签署了中国政府援助物资交接文件。