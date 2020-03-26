取消对伊朗制裁的运动已取得10万个签名支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：旨在取消伊朗制裁的互联网运动，今天达到约十万个签名。境外伊朗人取得的巨大成功也许将成为有利于伊朗人民的第一个行动，他们为伊朗收集了许多签名，开辟了世界人民一致支持伊朗的先河。

这一呼吁希望增加公众舆论对国际机构的压力，随后这些机构和组织向美国和欧洲施加压力，以取消或减少对伊朗的制裁，并带来有利的结果支持伊朗人民。

呼吁之后，又进一步呼吁支持非政府组织和其他国际组织取消对伊朗的制裁。

近日，瑞士银行特别渠道已启动，周二，联合国人权事务秘书正式呼吁对针对伊朗的制裁进行审查，因为这些制裁直接影响到受新冠肺炎疫情影响的人民的健康医疗状况。

在英国，要求议会尽快取消对伊朗制裁的呼吁也已经开始，尽管要达到预期的结果必须做出更多的努力，但到这里，已经充分证明了公众舆论的作用。

最近联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。

巴切莱特近日表示，伊朗以及其他遭遇冠状病毒大流行的国家一直遭受着制裁，应紧急重新评估制裁措施。在这个关键时刻，无论是出于全球公共卫生的原因，还是为了维护这些国家数百万人的权利和生活，都应放松或暂停特殊领域的制裁。

她强调，在全球大流行的情况下，制裁会阻碍医疗工作，给我们所有人增加风险，必须在迅速和灵活的基础上让基本医疗设备和用品运给需要的国家。

巴切莱特特别提到了伊朗是这一大流行病最重的国家之一，称伊朗COVID-19的爆发正在蔓延到邻国阿富汗和巴基斯坦。而即使在大流行之前也多次强调了制裁对伊朗获得基本药物和医疗设备的不良影响，其中包括呼吸器和医护人员防护用具。

日前，美国方面多次表态称，可以帮助疫情应对新冠肺炎疫情，但包括伊朗总统鲁哈尼等在内的多位伊朗官员也多次予以拒绝。

他们指出，美国对伊朗的制裁严重伤害了伊朗民众的健康和生活，并导致伊朗无法购买抗疫所需的药品及物资，如果美国真心想帮助伊朗，就应该立即取消制裁。