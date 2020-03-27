【疫情】伊朗新增确诊2926例，累计治愈11133人

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒27日表示截至当地时间27日下午2点，伊朗新冠肺炎累计确诊增加到 32332人，死亡病例2378人，累计治愈11133人。

在过去24小时里新增确诊病例2926人，新增死亡144人。

目前伊朗已完成了对5000万多人的健康检查，建立人员健康档案，并开通了专用网站 salamat.gov.ir，任何有疑似症状的人员在填报信息后会得到医护人员的联系和医学检测。

数据显示确诊者平均年龄为59岁，死亡病例平均年龄为64岁，死亡病例中60为男性，经过药物治疗85%的确诊者已转为轻度患者。

最近联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。

巴切莱特近日表示，伊朗以及其他遭遇冠状病毒大流行的国家一直遭受着制裁，应紧急重新评估制裁措施。在这个关键时刻，无论是出于全球公共卫生的原因，还是为了维护这些国家数百万人的权利和生活，都应放松或暂停特殊领域的制裁。

她强调，在全球大流行的情况下，制裁会阻碍医疗工作，给我们所有人增加风险，必须在迅速和灵活的基础上让基本医疗设备和用品运给需要的国家。

巴切莱特特别提到了伊朗是这一大流行病最重的国家之一，称伊朗COVID-19的爆发正在蔓延到邻国阿富汗和巴基斯坦。而即使在大流行之前也多次强调了制裁对伊朗获得基本药物和医疗设备的不良影响，其中包括呼吸器和医护人员防护用具。