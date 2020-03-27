解放军首批援助为何给了伊朗？中国国防部回应

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，3月26日，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校就军队支援地方抗击疫情等答记者问。

有记者在会上提问：据媒体报道，中国军队日前向伊朗武装力量紧急提供抗击新冠肺炎疫情医疗物资。请问中方将伊朗作为第一个提供军援物资的国家有什么考虑？

中国军队向伊朗武装力量紧急提供核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩等医疗物资，上述物资于3月19日运抵伊朗。

中国国防部发言人任国强回应：

中国和伊朗是全面战略伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，伊朗给予中方有力的支持帮助，向中方提供了医用口罩。

近期，伊朗疫情防控形势趋于严峻，应伊方请求，中方向伊方派遣了志愿专家团队，捐赠了一批核酸检测试剂及医疗设备。

3月19日，中国军队向伊朗武装力量紧急提供的核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩等医疗物资运抵伊朗。这充分体现了中伊两国两军传统友谊。

中方愿本着人类命运共同体的理念，在毫不放松、继续做好自身防疫工作的同时，继续弘扬守望相助、同舟共济精神，向相关国家提供力所能及的支持和帮助，深入开展防疫合作，分享抗疫和救治经验，共同维护地区和全球的公共卫生安全，携手打造人类卫生健康共同体。

截至北京时间3月26日10时，中国以外新冠肺炎累计确诊病例已超过38万例。截止26日中午，伊朗累计确诊29406例，其中死亡2234例，治愈10457例。

除伊朗外，3月24日，中国军队还派遣军队抗疫医疗专家组携带一批疫情防控物资器材于赴柬埔寨协助开展防疫工作。任国强表示，中国军队还将根据疫情形势发展变化，向有关国家军队提供力所能及的防疫援助。

“青山一道，同担风雨”。任国强表示，我们不会忘记在中方疫情最严重的时候，外国军队和国际组织向中方提供的抗疫物资援助。

截至3月26日，特立尼达和多巴哥、新加坡、越南、老挝、缅甸、柬埔寨、蒙古国等国国防部和军队向中方捐款捐物；

白俄罗斯、土耳其、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、捷克等国专门派出军用飞机运送援助物资来华，运送来大量医用防护服、口罩、护目镜等医疗防护用品。

中国军队将始终秉持人类命运共同体理念，继续与世界各国军队加强抗疫国际合作，以实际行动抵御疫情冲击，共同维护国际卫生安全，携手打造人类卫生健康共同体。