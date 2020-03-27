中媒：新冠疫情肆虐之际，美国财政部加大对伊朗制裁力度

伊朗国家通讯社（IRNA）：据澎湃新闻报道，当地时间3月26日，美国财政部发布一则关于未来将加大对伊朗制裁力度的声明，宣布将对伊朗5个实体以及15名相关个人进行制裁。

美国26日宣布将对伊朗5个实体以及15名相关个人进行制裁，因为美方认为这些实体和个人从事恐怖主义行为，违反美国政府通过的13224号行政命令。

美国财长姆努钦在声明中宣称，伊朗政府利用这些空壳公司为恐怖组织提供资金，通过从伊朗民众手中挪用资源的方式，将恐怖分子置于本国人民的基本需求之上，“美国将不会容忍伊朗在制裁豁免下进行交易，并从中牟取暴利。”

此前，美国连续追加对伊朗制裁措施。美国财政部当地时间3月19日宣布对5家阿联酋石油公司进行制裁，原因是这些公司大量购买伊朗石油；16日，美商务部宣布对伊朗5名核专家予以制裁。17日，美国务院宣布对帮助伊朗售卖石油化工产品的9家公司和3名管理人员进行制裁。

伊朗方面则呼吁国际社会抵制美国对伊朗的“非法制裁”，并指责美国制裁影响该国抗击新冠肺炎疫情的努力。

伊朗卫生部官员3月26日表示，在过去的24小时里，伊朗新增新冠肺炎确诊病例2389例，累计确诊29406例。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间27日6时30分，全球新冠肺炎确诊病例累计526044例，累计死亡23709例。

昨日伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨晚（25日）在其推特账号上说道“全球疫情暴发都无法阻止蓬佩奥低端的政治宣传。”此处，他还特意@了蓬佩奥。

扎里夫继续说道，“他到底是国务卿（Sec of State）还是仇恨的代表（Secretary of Hate）。再多的好处也无法掩盖其臭名昭著的好战行为、经济恐怖主义、滥杀无辜和阻碍全球同新冠肺炎做抗争。”

伊朗近日拒绝了美国愿意为其提供的援助。最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）和伊斯兰教先知为圣成为人类史者节日发表的电视直播讲话中表示，“美国几次提出帮助伊朗抗击病毒，但是，从一个反面来看他们自己的国家在这方面面对严重的威胁，而从另一个角度来看还有人怀疑这种病毒是由美国制造的，虽然我不知道这是不是真的，但奇怪的是你帮助伊朗的目的是什么。”

他说，目前世上多人怀疑美国制造了新冠病毒，那么如果是美国制造了病毒的话，那么他们可以通过向伊朗提供药物，使疫情在伊朗停留得更久。而且美国还可能会派一些人来伊朗搜集疫情如何影响伊朗的资料。而且毫无疑问的是美国政府真的能做到这些坏事；在这样的环境下谁能接受这样一个政权的帮助建议？

同时联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。