美国、伊朗驻华大使馆微博又隔空“掐”起来了 中国网友为伊朗加油！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球网报道，据美联社3月22日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊22日拒绝了美国就抗击新冠病毒为其提供的援助，理由是认为新冠病毒可能是美国方面人为制造的。

3月26日傍晚，美国驻华大使馆在官方微博把新冠病毒称为“武汉病毒”，称“哈梅内伊捏造的美国须对‘武汉病毒’负责的谣言将伊朗人、美国人及全世界置于危险之中”，并列举了4个“事实”，其中第一个“事实”就是伊朗“传播了‘武汉病毒’”；还称美国已提出向包括伊朗在内的其他国家提供超过一亿美元的医疗援助，哈梅内伊拒绝了美国的提议,并全天候炮制阴谋论。

针对@美国驻华大使馆 26日对伊朗的指责，27日，@伊朗驻华大使馆 发表题为“美国应停止污名化，加入全球抗疫”的文章，也用了4个事实予以反击:

——美国总统特朗普近日接受美国媒体采访时称不再使用“中国病毒”的表态言犹在耳，美国驻华大使馆竟声称“武汉病毒”，是何用意？

——作为第一个从武汉撤出领馆人员、第一个提出撤出使馆部分人员、第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施的国家，为何美国新冠肺炎确诊病例超8万，居全球首位？

——如果美国政府没有隐瞒疫情、没有误导美国民众，一个号称有世界上最好医生、护士和卫生保健专业人员的国家，为何连续日增病例过万？

——伊朗非但没有伸手向美国要钱，还刚刚拒绝了美国的所谓“援助”。伊朗需要的不是美国的施舍，而是要求美国立即解除非法制裁，停止对伊朗以自身资源获取医疗物资制造障碍。

对此，有中国网友在伊朗驻华大使馆微博下留言，赞其“逻辑比那边清晰多了”，并为伊朗加油。