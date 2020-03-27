伊朗驻日大使呼吁东京不跟随美国制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：新型冠状病毒疫情扩大的伊朗的驻日大使拉赫马尼（Rahmani）25日在东京都内的日本记者俱乐部召开记者会。

他主张称，美国特朗普政府重启的经济制裁导致伊朗采购药品等医疗相关物资受阻，对疫情防控措施造成了严重的负面影响。

伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒27日表示截至当地时间27日下午2点，伊朗新冠肺炎累计确诊增加到32332人，死亡病例2378人，累计治愈11133人。

在原油禁运制裁导致的财源枯竭和医疗物资不足的“双重打击”之下，伊朗处于疫情蔓延难以抑制的状态，大使呼吁日本劝说美国解除制裁。

据悉，美国把医药品等人道主义物资排除在制裁对象之外，但伊朗与外国之间的银行交易受到大幅限制，医药品等的进口变得极为困难。

伊朗驻日本大使主张称，美国敌视伊朗的政策“进入新的阶段，对伊朗国民的‘医疗恐怖主义’已经开始”。他还强调，必要的医疗相关物资无法送到国民手中，“抑制感染严重受阻”。

昨日伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨晚（25日）在其推特账号上说道“全球疫情暴发都无法阻止蓬佩奥低端的政治宣传。”此处，他还特意@了蓬佩奥。

扎里夫继续说道，“他到底是国务卿（Sec of State）还是仇恨的代表（Secretary of Hate）。再多的好处也无法掩盖其臭名昭著的好战行为、经济恐怖主义、滥杀无辜和阻碍全球同新冠肺炎做抗争。”

伊朗近日拒绝了美国愿意为其提供的援助。最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）和伊斯兰教先知为圣成为人类史者节日发表的电视直播讲话中表示，“美国几次提出帮助伊朗抗击病毒，但是，从一个反面来看他们自己的国家在这方面面对严重的威胁，而从另一个角度来看还有人怀疑这种病毒是由美国制造的，虽然我不知道这是不是真的，但奇怪的是你帮助伊朗的目的是什么。”

他说，目前世上多人怀疑美国制造了新冠病毒，那么如果是美国制造了病毒的话，那么他们可以通过向伊朗提供药物，使疫情在伊朗停留得更久。而且美国还可能会派一些人来伊朗搜集疫情如何影响伊朗的资料。而且毫无疑问的是美国政府真的能做到这些坏事；在这样的环境下谁能接受这样一个政权的帮助建议？

阿亚图拉·哈梅内伊说，“今天，伊朗伊斯兰共和国的敌人不少，但伊朗最邪恶的敌人是美国。美国的官员是无耻、贪婪、撒谎的江湖骗子的，他们同时是世上最无情的恐怖分子；美国官员是完全不可信的，如果你们给我们一种药物，让病毒永久留在伊朗，那又会怎么样呢？”

日前，美国方面多次表态称，可以帮助疫情应对新冠肺炎疫情，但包括伊朗总统鲁哈尼等在内的多位伊朗官员也多次予以拒绝。

他们指出，美国对伊朗的制裁严重伤害了伊朗民众的健康和生活，并导致伊朗无法购买抗疫所需的药品及物资，如果美国真心想帮助伊朗，就应该立即取消制裁。

最近联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。

巴切莱特近日表示，伊朗以及其他遭遇冠状病毒大流行的国家一直遭受着制裁，应紧急重新评估制裁措施。在这个关键时刻，无论是出于全球公共卫生的原因，还是为了维护这些国家数百万人的权利和生活，都应放松或暂停特殊领域的制裁。

她强调，在全球大流行的情况下，制裁会阻碍医疗工作，给我们所有人增加风险，必须在迅速和灵活的基础上让基本医疗设备和用品运给需要的国家。

巴切莱特特别提到了伊朗是这一大流行病最重的国家之一，称伊朗COVID-19的爆发正在蔓延到邻国阿富汗和巴基斯坦。而即使在大流行之前也多次强调了制裁对伊朗获得基本药物和医疗设备的不良影响，其中包括呼吸器和医护人员防护用具。