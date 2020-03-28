伊朗国家通讯社（IRNA）：面对美国最近宣布对伊朗进行的制裁，俄罗斯已经进行了强势反击，据俄罗斯驻联合国代表表示，制裁并不是解决问题的最好手段，俄罗斯将会联合英法等国提交撤销伊朗制裁的提议，并就伊朗和平问题进行谈判，据悉该项提议已经在联合国获得审批通过，而这直接让美国颜面尽失。

除了这些制裁，因为早前美国为了给自己的“石油霸权”铺平道路，还专门退出了伊核协议，并宣布重新对伊朗实施制裁，美国方面本想通过大规模的军事部署行动来让伊朗和俄罗斯方面妥协，但是没想到俄罗斯海军直接与伊朗海军在波斯湾海域进行了大规模的海上演习，用实际行动表明了自己的态度。有专家分析称，俄罗斯此次强势表态不仅会获得伊朗方面的大力支持，还有可能会重新改写全球格局。

伊朗方面则呼吁国际社会抵制美国对伊朗的“非法制裁”，并指责美国制裁影响该国抗击新冠肺炎疫情的努力。

伊朗卫生部官员3月26日表示，在过去的24小时里，伊朗新增新冠肺炎确诊病例2389例，累计确诊29406例。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间27日6时30分，全球新冠肺炎确诊病例累计526044例，累计死亡23709例。

最近伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨晚（25日）在其推特账号上说道“全球疫情暴发都无法阻止蓬佩奥低端的政治宣传。”此处，他还特意@了蓬佩奥。

扎里夫继续说道，“他到底是国务卿（Sec of State）还是仇恨的代表（Secretary of Hate）。再多的好处也无法掩盖其臭名昭著的好战行为、经济恐怖主义、滥杀无辜和阻碍全球同新冠肺炎做抗争。”

伊朗近日拒绝了美国愿意为其提供的援助。最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在波斯传统春节——诺鲁孜（Nowruz）和伊斯兰教先知为圣成为人类史者节日发表的电视直播讲话中表示，“美国几次提出帮助伊朗抗击病毒，但是，从一个反面来看他们自己的国家在这方面面对严重的威胁，而从另一个角度来看还有人怀疑这种病毒是由美国制造的，虽然我不知道这是不是真的，但奇怪的是你帮助伊朗的目的是什么。”

他说，目前世上多人怀疑美国制造了新冠病毒，那么如果是美国制造了病毒的话，那么他们可以通过向伊朗提供药物，使疫情在伊朗停留得更久。而且美国还可能会派一些人来伊朗搜集疫情如何影响伊朗的资料。而且毫无疑问的是美国政府真的能做到这些坏事；在这样的环境下谁能接受这样一个政权的帮助建议？

同时联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。