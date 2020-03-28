扎里夫指责美国使伊朗被囚人员受新冠病毒威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特上写道：“美国在未提出指控或提出与制裁有关的虚假指控的情况下，将数名伊朗科学家扣为人质，并且不予释放，即使他们本国法院也承认这些指控是荒谬的。美国甚至拒绝在新冠病毒传播的情况下暂时释放他们，无辜的人被囚禁在可怕的环境中。释放我们的公民。”

扎里夫发布的消息中附上了一张英国《卫报》的文章截图，其中一名被关押在美国监狱中的伊朗科学家表示，狱方没有向被囚人员提供口罩和消毒剂，他认为自己在监狱中无法幸免。

此前，伊朗释放了约7万人之后，美国国务卿蓬佩奥要求伊朗在疫情期间出于人道主义原因，释放所有被囚的美国公民。

伊外交部在回复中对身处美国监狱的伊公民的健康表示关切。

世界卫生组织3月11日宣布COVID-19新冠肺炎为大流行。

根据世卫组织的最新数据，目前全球已累计确诊509164例新冠病毒感染病例，23335例死亡。世卫组织补充道，全球201个国家都有新冠病毒确诊病例。

伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒27日表示截至当地时间27日下午2点，伊朗新冠肺炎累计确诊增加到 32332人，死亡病例2378人，累计治愈11133人。

最近联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。

巴切莱特近日表示，伊朗以及其他遭遇冠状病毒大流行的国家一直遭受着制裁，应紧急重新评估制裁措施。在这个关键时刻，无论是出于全球公共卫生的原因，还是为了维护这些国家数百万人的权利和生活，都应放松或暂停特殊领域的制裁。

她强调，在全球大流行的情况下，制裁会阻碍医疗工作，给我们所有人增加风险，必须在迅速和灵活的基础上让基本医疗设备和用品运给需要的国家。

巴切莱特特别提到了伊朗是这一大流行病最重的国家之一，称伊朗COVID-19的爆发正在蔓延到邻国阿富汗和巴基斯坦。而即使在大流行之前也多次强调了制裁对伊朗获得基本药物和医疗设备的不良影响，其中包括呼吸器和医护人员防护用具。